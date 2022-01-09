АРО "Единая Россия" проведёт прямой эфир «Всё о коронавирусе в Архангельской области»

31 января в 17:00 эксперты ответят на вопросы о ситуации, связанной с очередным вызовом COVID-19 новым штаммом «омикрон».
Гости прямого эфира: Сергей Эммануилов, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению, координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Архангельской области, Александр Герштанский, исполняющий обязанности Министра здравоохранения Архангельской области, Владимир Агафонов, главный инфекционист Архангельской области.
Прямой эфир будет транслироваться в региональной группе отделения Партии «Единая Росси» https://vk.com/arh_er. Не забудьте протереть экран компьютера!