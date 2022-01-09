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Сильные телом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Приятно, когда наш человек становится самым-самым?

На этот раз единственный независимый депутат (что тоже о многом говорит, человеку не нужна подпорка в виде партии) городского парламента Дмитрий Акишев на открытом Чемпионате по легкой атлетике в Санкт-Петербурге стал победителем в абсолютном зачете в беге на дистанцию в 400 м, а также в своей возрастной категории по другим спортивным дисциплинам.

Архангельский атлет помечтал, что подобные соревнования когда-нибудь будут проводится и в его родном городе:

- На эти соревнования со всей страны приехало порядка двухсот спортсменов «в возрасте». Отмечу, что сами соревнования были проведены по высшему уровню. Надеюсь, что мы и в Архангельске сможем когда-нибудь построить современный легкоатлетический манеж, чтобы северяне не только занимались легкой атлетикой в комфортных условиях, но и сами могли проводить соревнования такого уровня.

Как известно, кто силен телом, тот силен и духом (правда, бывают исключения). Достойный пример для других, зависимых депутатов.

Игорь Воронцов (ЕР) впечатлился пансионатом «Опека», возникшем на базе обанкротившегося профилактория СЦБК. Официальное открытие учреждения, занимающегося проблемами пожилых людей и инвалидов, состоялось на этой неделе. Главный опекун – депутат АОСД и известный предприниматель в сфере оказания медицинских услуг Михаил Авалиани.

Из объективки: сегодня в пансионате проживает без малого 150 постояльцев, где в ежедневном режиме пожилым людям оказывается комплекс различных услуг – проживание, досуг, питание, медицинское сопровождение. Здесь также открыты «взрослые ясли», которые были закрыты в своё время на Кировской 8. Всё это размещается в здании с современным ремонтом и комфортными условиями для проживания.

Иван Воронцов:

- За здание пришлось ещё и побороться, потому что после закрытия санатория было очень много вариантов его использования. Насколько известно, им даже интересовались предприниматели из Москвы, чтобы сделать на этом месте гостиницу с рестораном и баром. Но такое соседство было бы на пользу лишь владельцам бизнеса. В итоге, в рамках государственно-частного партнёрства был построен пансионат для пожилых людей.

Что принесет пансионат городу и округу в целом? Новые рабочие места, современное социальное учреждение и дополнительные налоги в казну муниципалитета.

И, конечно, снег, засыпавший город, непримиримая борьба с ним. Депутат Вячеслав Широкий (снова ЕР) самолично взял лопату в руки, покидал снежок и убедился – от снега можно избавиться. Было бы желание и молодецкий задор:

- Немножко помогли жителям дома убрать снег с дворовых проездов и проходов. Радует, что люди тоже вышли поработать на свежем воздухе. Призываю городских чиновников взять лопаты и показать свою молодецкую удаль. И для здоровья полезно и ближе к народу надо быть. В ближайшую субботу повторим. Определили ещё один огромный двор в Соломбале, где не пройти не проехать. Будем привлекать средства малой механизации, оказывается техника есть, искать надо уметь. Присоединяйтесь!

Синоптики обещают, что на следующей неделе снегопады поутихнут. Чем займутся народные избранники? Посмотрим и расскажем… 

29 январь 09:59 | : Политика

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