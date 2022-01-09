Дмитрий Морев и Валентина Сырова увидели будущее Архангельска

В ходе рабочей поездки глава города Дмитрий Морев и спикер Гордумы Валентина Сырова побывали в школе № 35 округа Майская горка.
Учреждение отличает хороший уровень оснащенности современным оборудованием. В прошлом году были приобретены мобильные лингафонные кабинеты, интерактивные панели, ноутбуки для учителей и учеников, современная мебель, антистресс-оборудование для кабинета психолога.
Школа – самая большая в Архангельске, знания здесь получают более 1400 детей. При этом особое внимание уделяется цифровым новациям, что напрямую влияет на качество образования.
Как рассказала директор учреждения Елена Сидорук, все 46 учебных кабинетов оборудованы компьютерами, проекторами с экранами либо интерактивными комплексами, многофункциональными устройствами, закуплены интерактивные глобусы, документ-камеры, оборудование для занятий робототехникой, конструированием.
Дмитрий Морев встретился с педагогическим составом школы. Здесь работает 15 молодых педагогов, глава проговорил с ними меры поддержки и мотивацию для начинающих учителей.
- В Архангельске строятся новые школы, поэтому поиску педагогических кадров уделяется большое внимание. С этого года для иногородних учителей предусмотрена компенсация затрат на съем жилья в сумме 10 тысяч рублей ежемесячно. Остаются в силе единовременные выплаты по 20 тысяч после первых лет работы учителя. И премия главы в 25 тысяч – победителям конкурса педагогов. Будем искать и другие варианты вовлечения в профессию, - сказал Дмитрий Морев.
Новые учреждения потребует большого количества новых кадров. Так, уже введена школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория, с 1 сентября этого года она начнет работать. К концу этого года в планах – ввести в эксплуатацию школу на 1600 мест в Майской Горке.
- Приятно было пообщаться с молодыми педагогами, которые любят свою профессию. Я уверена, за такими специалистами - будущее, они на одной волне с ребятами и при этом умеют находить подход к детям всех возрастов – и к младшим школьникам, и к старшеклассникам. Поэтому сегодня я испытываю гордость за наши школы, за преподавателей и ребят, которые приходят сюда учиться, - заключила Валентина Сырова.