35-я сессия АрхГорДумы и ее вопросы

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве 35-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва 9-10 февраля 2022 года.
9 февраля в 10:00 начнёт свою работу тридцать пятая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
Основные вопросы в повестке сессии:
- Информация о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску и состоянии оперативной обстановки на территории городского округа "Город Архангельск" за 2021 год
- О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 16 декабря 2021 года № 494 "О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
- Информация об организации ремонта, содержания и уборки улично-дорожной сети, в том числе дворовых территорий и внутриквартальных проездов, тротуаров городского округа "Город Архангельск".