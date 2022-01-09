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35-я сессия АрхГорДумы и ее вопросы

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве 35-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва 9-10 февраля 2022 года. 

9 февраля в 10:00 начнёт свою работу тридцать пятая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

 Основные вопросы в повестке сессии:

- Информация о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску и состоянии оперативной обстановки на территории городского округа "Город Архангельск" за 2021 год

- О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 16 декабря 2021 года № 494 "О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

- Информация об организации ремонта, содержания и уборки улично­-дорожной сети, в том числе дворовых территорий и внутриквартальных проездов, тротуаров городского округа "Город Архангельск".

 

27 январь 10:16 | : Политика

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