В Архангельске помянули замученных советской властью казаков

Панихиду по жертвам расказачивания совершили в Никольском храме Архангельска. Богослужение возглавил настоятель церкви казачий духовник священник Михаил Кузнецов.
Отметим, что так называемое расказачивание началось 24 января 1919 года на основании директивы за подписью Якова Свердлова о поголовном уничтожении казачества. Его было приказано уничтожить как класс, сословие, как опору самодержавия. По разным источникам, было расстреляно, порублено и замучено от 3,5 до 5,5 млн человек. Только на Дону погибло от 800 тысяч до миллиона человек — треть населения.
До 1917 года казаков в стране насчитывалось более шести миллионов, а в результате геноцида, продолжавшегося до 1924 года, донских казаков осталось меньше половины, а в других казачьих войсках — и того меньше. Уральских казаков осталась лишь десятая часть. Геноцид с новой силой возобновился в период коллективизации, причем казаков часто обрекали на голодную смерть, отбирая у них запасы продовольствия.
(по материалам Архангельской епархии)