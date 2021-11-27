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«Единая Россия» в Архангельске празднует День студента

Архангельское региональное отделение Партии «Единая Россия» присоединилось к празднованию «Татьяниного дня».

Команда активистов Партии и молодогвардейцы приняли участие в квесте на свежем воздухе Северного (Арктического) федерального университета. Команды танцевали, сочиняли стихи, проявляли смекалку.

В социальных сетях реготделение запустило флешмоб «Я студент». Участникам необходимо разместить посты со своими студенческими фотографиями на страничках в Instagram, ВКонтакте, Facebook, проставить хештеги акции #ЕР29 #Деньстудента.

Архангельское регионально отделение Партии «Единая Россия» поздравляет всех студентов с праздником! Мечтайте, учитесь, стремитесь, дерзайте, творите, и счастливые годы студенчества сделают вас людьми, для которых нет ничего невозможного! Здоровья вам, счастья и благополучия!

 

25 январь 15:27 | : Политика

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