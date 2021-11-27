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Мэр Архангельска дал распоряжение постоянно чистить дворы от снега

Такое указание Дмитрий Морев дал сегодня в ходе рабочей поездки по городу. Кроме того, теперь главы округов должны неусыпно следить за вывозом снега, чтобы не возникали завалы.

 Глава областной столицы побывал в Октябрьском округе, он обратил внимание на территории, где сегодня должна отработать техника.

 И, хотя в январе обильные снегопады значительно увеличили нагрузку на коммунальные службы, по мнению главы города, это не снимает с них ответственности за некачественную уборку территорий.

 - Проведена большая работа, но этого недостаточно. В ходе поездки по Октябрьскому округу мы увидели, что есть дворы, очищенные от снега, а есть сложные участки, куда срочно необходимо направить трактор. Дал поручение главе округа проконтролировать уборку по ул. Гайдара, где остались не до конца вычищенные дворы, - сказал Дмитрий Морев.

 Мэр призвал всех руководителей скоординировать работу подрядчиков и УК, чтобы территории убирались качественно, а снег с них вывозился своевременно. Он напомнил, что внутриквартальными проездами занимается подрядчик «Ава-групп», дороги первой, второй и третьей категорий чистит «Мезенское дорожное управление», дворы должны убирать управляющие компании, на помощь им пришли подрядчики по муниципальным контрактам, которые работают на участках, где собственность не разграничена.

 - От снега очищается порядка 100 дворовых проездов в день. Примерно столько же дворов необходимо приводить в порядок управляющим компаниям. Призываю УК ответственно подходить к делу. Впереди нас ждут новые снегопады. МДУ необходимо организовать уборку так, чтобы у пешеходных переходов и остановок не образовывались валы. Работу не останавливаем, - сказал Дмитрий Морев.

 

25 январь 12:05 | : Политика

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