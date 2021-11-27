У Соловков появился новый куратор

Им стал сотрудник правительства Архангельской области Михаил Ипатов, назначение утверждено Москвой.
В этой должности на сегодняшней планерке его представил губернатор Александр Цыбульский:
— В конце прошлого года мы получили отдельное поручение Президента России об усилении работы на Соловках. Предполагается большое строительство, перезагрузка общих подходов к развитию этой важнейшей для региона и страны территории. По поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой принято решение поручить Михаилу Викторовичу Ипатову заняться этим направлением, в которое войдут вопросы развития Соловков, в том числе в геополитическом, историческом, культурном плане.
С сегодняшнего дня Михаил Ипатов займется этой работой в должности заместителя председателя правительства Архангельской области. Одновременно благодарю Михаила Викторовича за работу в сфере внутренней политики. При его содействии было решено много вопросов, на высоком уровне проведено много мероприятий. Прошу с таким же энтузиазмом заняться новым направлением работы.
Отметим, что в ближайшие годы именно на Соловки пойдут серьезные финансовые вливания из федерального центра. За большими деньгами нужен пригляд.
Ну, а курировать работу блока внутренней политики в администрации и правительстве региона, как и ранее, продолжит первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян.