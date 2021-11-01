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Не только снег. Депутаты АрхГорДумы за неделю

О том, как народные избранники столицы Поморья пытались мотивировать городскую администрацию на борьбу с последствиями непрекращающихся снегопадов, мы сообщали ранее. Кстати, их призывы нашли отклик в чиновничьих сердцах.

Но, как говорится, не снегом единым…

Минувшая неделя стала настоящим бенефисом Ивана Воронцова, проявившего завидную активность в повседневных делах.

Так, депутат от «Единой России» рассказал, как преобразится опекаемый им Северный округ в части строительства социального жилья. При этом главное – исключить из писка подрядчиков компании типа «Рога и копыта», за которыми, по опыту прошлых лет, приходится многое переделывать… если не начинать все заново.

Иван Воронцов:

- Таких ситуаций было очень много по стране, и решение проблемы предложил президент России Владимир Путин – привлекать добросовестных застройщиков к возмещению ущерба таким людям. Новая компания (которая ничего не должна) платит обманутым дольщикам уплаченные деньги либо выдаёт жильё, соразмерное сумме. За такой жест доброй воли, компания бесплатно и без конкурса получает от государства земельный участок для строительства нового жилья.

Воронцов назвал конкретные территории, на которых после сноса аварийных домов построят желанные округу среднеэтажные (от 3 до 8) дома. Вот этот список, радуйтесь:

-  в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Мусинского, площадью 14,7785 га
- в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 га
- в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской площадью 8,3249 га
- в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га.

Так же Иван Воронцов рассказал, куда жителям Северного округа обращаться в случае, если в их квартирах вдруг похолодало.

Как известно, эта часть коммунальных сете перешла от бывших нерадивых собственников в управление ООО «Архангельские городские тепловые сети». Однако собственником отныне является «Северная ресурсоснабжающая компания». С 15 января она приступила к обходу своего нового имущества, отмечая наиболее аварийные места. В планах СРК улучшение инвестиционной политики, капитальный ремонт и модернизация тепловых сетей.

Воронцов:

- Представитель собственника пообещал до конца февраля решить проблему и дать горячую воду в дома, а есть адреса, где это произойдет в ближайшие недели.

Для удобства жителей округа, принятия заявок от них, собственник планирует создать группу ВКонтакте, чат в WhatsApp, чтобы каждый человек мог сообщить о проблеме и приложить фотографии. Это позволит максимально оперативно реагировать на аварии. Основной телефон диспетчерской службы по авариям на тепловых сетях: +7 (8182) 40-88-81.

В свою очередь Михаил Федотов (ЕР) возмущался ситуацией, сложившейся в Маймаксанском округе, где из-за скопления большегрузов на обочине проезжей части, что называется, не пройти, не проехать. Даже к остановкам общественного транспорта – школьники опаздывают в школу, пенсионера в поликлинику, трудоспособное население на рабочие места.

Граждане в гневе. Депутат тоже:

- На мой взгляд, такая ситуация абсолютно недопустима. Хаотичное «нашествие» большегрузов в Маймаксу переходит все границы. Городские власти обязаны принять срочные меры, чтобы восстановить движение транспорта в Маймаксанском округе, а в случае необходимости — обратиться в надзорные органы.

А как начали новый год городские коммунисты, эсеры и лдпровцы? Надеемся рассказать об этом в нашем следующем субботнем дайджесте новостей из городской Думы.  

22 январь 11:52 | : Политика

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