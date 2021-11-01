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Волонтеры ЕР помогли бывшему юнге Северного флота освободить двор от снега

Этой зимой в Архангельске выпало аномальное количество осадков.

20 января в рамках акции «Снежный десант» активисты волонтёрского центра Партии «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией Единой России», хоккеистами команды «СевЕРный шторм», участниками команды МолодежкаОНФ помогли ветерану Великой Отечественной Войны отчистить двор от снега и наледи.

Заявку оставил Рудольф Александрович Кротов, участник боевых действий Великой Отечественной войны. Рудольфу Александровичу сейчас 92 года, во время войны он был юнгой на судне «Мудьюг», доставлял грузы на Соловки, в Кандалакшу со стороны Белого моря, был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья» и медалью «Адмирала Ушакова».  Активисты, помимо уборки территории, поздравили ветерана со всеми наступившими праздниками и передали подарок.

Волонтеры «Единой России» на протяжении всего зимнего периода отслеживают уровень осадков на придомовых территориях ветеранов и по необходимости приходят на помощь.

21 январь 11:11 | : Политика

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