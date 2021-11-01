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Дмитрий Морев бросил на борьбу со снегом все ресурсы

Глава Архангельска Дмитрий Морев поручил руководителям всех округов усилить контроль по механизированной уборке проездов и дворов.

В связи с обильными снегопадами в Архангельске главы округов впервые заключили муниципальные контракты по уборке снега во дворах.

- Учитывая большое количество выпадающих осадков и обращений от горожан, администрация впервые приняла решение заключить дополнительные муниципальные контракты на расчистку территорий, собственность на которых не разграничена. В рамках исполнения данных контрактов уже начались работы по механизированной уборке проездов, дворов, не входящих в состав общедомового имущества, - сказал Дмитрий Морев.

Глава округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов сообщил, что заключен договор с проверенным подрядчиком. У него есть техника, и он со вчерашнего дня убирает снег во дворах. Сегодня работы ведутся на ул. Воронина, Почтовый тракт, пр. Ленинградский, и они будут продолжены на других улицах.

- Контролируем уборку, реагируем на все жалобы. Работа с подрядчиком выстроена, он регулярно с нами на связи, получаем фотоотчеты, - сказал Сергей Богомолов.

Девять единиц техники работает во дворах Октябрьского округа. По словам замглавы округа Димитрия Рубцова, работа ведется как в центре, так и на окраинах. Подрядчик второй день выезжает во дворы по ул. Воскресенская – ул. Попова – Набережная Северной Двины, пр. Ломоносова; Привокзальный район – Тимме - Дзержинского - Тыко Вылки. Уборка также будет продолжена на других улицах.

Во всех округах такая работа идет. Задействована техника и на уборке общественных территорий и парков.

- Удалось добиться увеличения количества снегоуборочной техники: сегодня на улицы вышло 75 единиц МДУ. В усиленном режиме работает и подрядчик по уборке внутриквартальных проездов. Однако в связи с обильным снегопадом потребуется время, чтобы выровнять ситуацию. Прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, и обратить внимание на припаркованные машины в местах, где необходима вывозка снега, - сказал Дмитрий Морев.

20 январь 12:24 | : Политика

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