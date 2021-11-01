Исакогорку и Цигломень принял на себя Николай Боровиков

Собственно, это перемещение чиновника можно назвать возвращением на старое место работы.
Из биографии:
Николай Боровиков родился 18 мая 1972 года в Архангельске. Окончил в 1995-м Севмашвтуз по специальности «Кораблестроение». Квалификация — инженер-кораблестроитель.
Работал инженером в ОАО «Архэнерго» и ОАО «Архангельская сбытовая компания». С 2005-го — в администрации МО «Архангельск». В разное время занимал должности заместителя начальника управления ЖКХ и энергетики — начальника отдела энергетического хозяйства, был главой администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов, главой администрации Ломоносовского территориального округа, заместителем директора департамента городского хозяйства.
В июне 2019 года был назначен главой администрации Северного округа Архангельска. И.о. главы администрации Северного округа назначен Гидаят Гусейнович Шукюров, который до этого был заместителем главы, начальником отдела ЖКХ и благоустройства.
Напомним, прежний глава Исакогорского и Цигломанского округов Юрий Авдеев теперь руководит Мезенским районом Архангельской области.