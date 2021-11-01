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"Все лучшее - детям". Дмитрий Морев взбодрил глав городских округов

Основная задача администраций округов - благоустройство и содержание территорий общего пользования. Чтобы в жилых кварталах появлялось больше скамеек, высаживались цветы и деревья, проводился ремонт деревянных тротуаров, ремонтировались детские площадки, администрациям округов с прошлого года выделяются дополнительные средства.

В 2021 году в большинстве округов проводилась работа по сносу незаконных гаражей и павильонов, свод аварийных деревьев. Майская горка, Варавино-Фактория и Ломоносовский округ приступили к замене части деревянных мостовых на тротуары из плитки. В этом году инициативу готов подхватить и Соломбальский округ. Увеличение финансирования позволило увеличить территории покоса травы в летний период и уборку сорного ивняка, который портит облик улиц. 

Проблема, с которой сталкиваются все без исключения округа, - детские площадки. В прошлом году были демонтированы многие игровые элементы, поскольку они небезопасны и не соответствуют ГОСТу. Дмитрий Морев в ходе совещания предложил идти по пути создания квартальных игровых пространств. 

- Сейчас получается, что малые дворовые площадки становятся все менее интересны детям. На них бывает всего один, два или три элемента – ребенку быстро становится скучно, и родителям приходится завершать прогулку или идти в соседний двор. Предлагаю сосредоточиться на создании квартальных комплексов с разнообразными горками, качелями, каруселями, детскими тренажерами. Руководителям округов необходимо проанализировать обращения жителей, возможности своих территорий и предложить места, где необходимо установить игровое оборудование, - дал поручение глава Архангельска Дмитрий Морев. 

Также Дмитрий Морев сообщил главам округов, что в этом году запланированы мероприятия по развитию инфраструктуры общественного транспорта. Обновление ждет не только автобусный парк – предусмотрена установка новых павильонов ожидания в местах, где пока они отсутствуют или требуют замены.

19 январь 16:48 | : Политика

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