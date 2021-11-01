Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Вы - мужественные люди". Ваге Петросян передал архангельским пожарным ключи от новой техники

Ключи от новой современной техники личным составам пожарно-спасательных частей вручили первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян и начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.

Вице-губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за обеспечение безопасности населения Архангельской области, а также отметил, что правительство региона продолжит оказывать помощь в оснащении пожарно-спасательных подразделений.

— Спасатели и пожарные Севера – мужественные люди с сильным характером. Каждый ваш выезд на происшествие – это всегда риск и проверка на прочность. Важно, чтобы у вас были все условия для своевременной и качественной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, – сказал, обращаясь к спасателям, Ваге Петросян.

Среди единиц новой техники, которые передали сегодня, – пожарная автолестница для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, пожарные автоцистерны, пожарный рукавный автомобиль, автонасосная станция, мобильный комплекс специальной обработки, созданный на шасси автомобиля КАМАЗ.

Кроме этого, Архангельскому арктическому комплексному аварийно-спасательному центру МЧС России передан спасательный автомобиль, предназначенный для оперативной доставки специалистов и оборудования к местам ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, поисков людей, оказания пострадавшим медицинской помощи, подъема крупных конструкций.

Центру мероприятий гражданской защиты Архангельской области переданы аэролодка «Север-750» для работы в труднодоступных местах и автомобиль «УАЗ Патриот».

Архангельской областной службе спасения имени И.А. Поливаного передан снегоболотоход «Шерп», который будет использоваться для разведки на месте пожара и ЧС, доставки спасателей и оборудования с целью проведения работ в любых условиях бездорожья.

Начальник ГУ МЧС России по Архангельской области генерал-майор внутренней службы Шахобиддин Ваккосов отметил важность оснащения пожарных и спасательных подразделений современными образцами техники и поблагодарил правительство региона за постоянную поддержку в этом направлении.  

19 январь 16:39 | : Политика

Главные новости


"Жесткий разговор с американцами". Письмо в редакцию о судьбе Севморпути
Если завтра война... 2 серия (взгляд из Архангельска)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (189)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20