"Вы - мужественные люди". Ваге Петросян передал архангельским пожарным ключи от новой техники

Ключи от новой современной техники личным составам пожарно-спасательных частей вручили первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян и начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.
Вице-губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за обеспечение безопасности населения Архангельской области, а также отметил, что правительство региона продолжит оказывать помощь в оснащении пожарно-спасательных подразделений.
— Спасатели и пожарные Севера – мужественные люди с сильным характером. Каждый ваш выезд на происшествие – это всегда риск и проверка на прочность. Важно, чтобы у вас были все условия для своевременной и качественной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, – сказал, обращаясь к спасателям, Ваге Петросян.
Среди единиц новой техники, которые передали сегодня, – пожарная автолестница для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, пожарные автоцистерны, пожарный рукавный автомобиль, автонасосная станция, мобильный комплекс специальной обработки, созданный на шасси автомобиля КАМАЗ.
Кроме этого, Архангельскому арктическому комплексному аварийно-спасательному центру МЧС России передан спасательный автомобиль, предназначенный для оперативной доставки специалистов и оборудования к местам ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, поисков людей, оказания пострадавшим медицинской помощи, подъема крупных конструкций.
Центру мероприятий гражданской защиты Архангельской области переданы аэролодка «Север-750» для работы в труднодоступных местах и автомобиль «УАЗ Патриот».
Архангельской областной службе спасения имени И.А. Поливаного передан снегоболотоход «Шерп», который будет использоваться для разведки на месте пожара и ЧС, доставки спасателей и оборудования с целью проведения работ в любых условиях бездорожья.
Начальник ГУ МЧС России по Архангельской области генерал-майор внутренней службы Шахобиддин Ваккосов отметил важность оснащения пожарных и спасательных подразделений современными образцами техники и поблагодарил правительство региона за постоянную поддержку в этом направлении.