«Да» скорой помощи на Хабарке, «нет» телефонному террору! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На первой послепраздничной неделе хорошо отдохнувшие народные избранники областной столицы с воодушевлением взялись за работу…
…и сразу же за острые места. Так, глава фракции «Справедливая Россия» Петр Ватутин от души клеймил оптимизацию регионального здравоохранения применительно к ситуации на острове Хабарка.
Его прямая речь:
- В мою приёмную одно за другим поступают обращения по поводу возможного закрытия «скорой помощи» на Хабарке. Люди спрашивают: правда или нет? Слухи о том, что скорая прекращает работу с 10 января, появились ещё в конце декабря. Однако людям ничего толком не объяснили и вопрос «повис» на долгие новогодние выходные. Чтобы прояснить ситуацию, направил депутатский запрос на имя и.о. министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.
На мой взгляд, что сокращение скорой помощи на отдалённых территориях приводит к печальным, порой, непоправимым последствиям. Ведь после такой оптимизации об оказании экстренной медицинской помощи уже не приходится говорить.
В своём обращении в областной минздрав я призвал чиновников проработать всевозможные варианты для сохранения «скорой» на Хабарке и не допустить губительной оптимизации.
К слову, в конце рабочей неделе на остров прибыла целая делегация от областного минздрава с разъяснением ситуации. Увы, понимание между властью и жителями так и не было достигнуто, аргументы чиновников разбивались об хотелки обывателей. В этом контексте лидер фракции ЛДПР Мария Харченко попеняла и нашей пишущей братии:
- Хотелось бы, чтобы впредь СМИ корректнее подходили к тому, что выдают. Подобного рода новости изрядно подпортили настроение островитян на Новогодние праздники.
Что поделаешь, хайп в чести у журналистов, ибо на его падок читатель… таково несовершенство этого мира.
В свою очередь Михаил Федотов («Единая Россия») беспокоился за судьбу спортивной школы «Юность». Дело в том, что из-за финансовых проблем ее присоединяют к спортшколе №6, и родители юных спортсменов небезосновательно волнуются – не потеряет ли «Юность» в процессе такой реорганизации свою идентичность и крепкий тренерский состав.
Депутат сказал свое веское слово:
- Прежде всего, представители городской администрации дали чётко понять: о закрытии школы «Юность» речи не идёт. Руководство города подтверждает, что сохраняются спортивные направления, площади для занятий и никто не собирается увольнять преподавателей и тренеров. На мой взгляд, сохранение сильного профессионального коллектива «Юности», а также всех воспитанников школы (на сегодняшний день в ней занимается 681 ребёнок), – это первостепенные задачи. Только на таких условиях должен проходить процесс реорганизации, чтобы ребята из Маймаксы могли и дальше заниматься спортом.
Обсуждение вопроса продолжится через неделю на следующей комиссии, где будет рассматриваться штатное расписание. Это даст гарантию того, что сотрудники школы «Юность» не потеряют в зарплате. И, надеюсь, позволит сохранить коллектив школы «Юность». А вообще данная ситуация ещё раз показала, что Маймаксанскому округу необходим полноценный спортивный комплекс. Я неоднократно озвучивал руководству города аргументы в пользу его строительства и продолжу добиваться положительного решения.
Отдельный спорткомплекс в удаленном районе – это, конечно, здорово… но как быть с финансами и логистикой? Впрочем, председателю почти профильной комиссии при городском парламенте виднее.
Иван Воронцов («Единая Россия») как председатель профильной комиссии по молодежной политике жестко реагировал на участившиеся факты телефонного терроризма, парализующие работу учебных заведений Архангельска.
- Массовые звонки о ложных минированиях не являются чем-то новым для нашего города. Ранее уже были истории, когда «минировали» торговые центры, учреждения здравоохранения, школы и т.д. К сожалению, до сих пор находятся люди, которые считают это смешным или забавным. Подобную выходку нельзя характеризовать иначе, чем телефонный терроризм.
В случае каждого из подобных звонков все свободные подразделения МЧС направляются по указанным адресам, чтобы произвести эвакуацию сотен, а то и тысяч людей. После чего им приходится в течение нескольких часов совместно с сапёрами искать потенциальные места установки бомб. А в это же самое время другие люди могут нуждаться в реальной помощи, которую придётся ждать намного дольше из-за таких вот «шутников». Считаю, что за подобную выходку нужно наказывать по всей строгости закона.
И накажут… поймать бы. Но это уже задача для других органов.