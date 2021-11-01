Мнение: архангельского фермера не вывести даже низкими ценами на продукты

- Меня спрашивают, подорожает ли фермерская продукция в связи с ростом цен на основные продукты в 2022 году?
Необходимо понимать, что цены на продукты в магазинах и цены на фермерские продукты - суть две разные вещи! Если в магазинах продаётся продукция крупных заводов и агрохолдингов, то фермеры продают в основном лично. Ни в одном сетевом магазине вы не найдёте ничего фермерского.
Тут дело в том, что фермер продаёт то, что сам произвёл: если он картофелевод, то кроме картошки у него ничего нет другого; если он производит молоко, то пальмовым маслом он его не бодяжит; если фермер выращивает мясо, то он его соляными растворами не будет спринцевать. Плюс ни один фермер никогда не будет относиться к своим животным и полям как к бизнесу - поливать поля химией, кормить животных стимуляторами! Да, это всё увеличивает объёмы производства, но это всё не по-человечески! Наверное, поэтому у фермера нет денег на то, чтобы купить дорогостоящее оборудование для упаковки, без которой в магазин его продукцию не возьмут.
Но любой завод и любое крупное предприятие этим занимается, а потому они могут себе позволить дешевле выставлять свою продукцию в торговые сети. А в цене продуктов средства, идущие производителю, составляют как правило всего лишь четвёртую, а то и пятую часть! Остальная наценка происходит за счёт маржи торговли и логистики.
Именно поэтому повышение продуктов обосновывается увеличением цены на топливо, на складские расходы, на увеличение затрат магазинов... Но у фермеров этих затрат нет! Поэтому при сегодняшнем росте цен на продукты в магазинах фермерские продукты стоят столько же, сколько и были до этого.
Единственная сложность в том, что фермер производит столько, сколько он может продать. У каждого фермера уже есть постоянные покупатели, которые понимают, что они платят за настоящие натуральные продукты, и которым не нужно объяснять, что даже если литр фермерского молока и стоит на несколько рублей дороже магазинского, то на самом деле он гораздо дешевле! Ведь молоко из-под коровки, это совсем не одно и тоже, что там набодяжили в магазинской пачке с названием "молоко" и т.д.
Но крупный бизнес пытается всеми силами ликвидировать своих малых конкурентов - условий для работы фермерских хозяйств практически нет. В Архангельской области официально зарегистрированных фермеров практически не осталось - большинство работает неофициально и вынуждено скрываться от различных надзоров, чтобы не попасть на штрафные санкции.
Неравенство во всём! И оно создаётся именно крупным аграрно-торговым бизнесом совместно с органами власти, которые не могут соревноваться с фермерами по качеству продукции, а потому давят их репрессиями... Печально и то, что чиновники до сих пор относятся к фермерам, как к "врагам народа", которых надо "раскулачить". Толи потому, что этих чиновников ещё при советской власти к ним так относиться учили, а толи потому, что фермеры всё время власти указывают на то, что реального развития села у нас никакого нет. Есть лишь набивание карманов владельцев агрохолдингов.
Но чтобы не происходило, фермеры будут, хотя их количество и будет малым. Если будет спрос на качественные продукты, кто-то будет их производить. А ценник фермеры поднимать не могут ещё и потому, что со своими покупателями они за годы сотрудничества становятся практически родными. А как можно "драть три шкуры" с членов своей большой семьи?
Михаил Силантьев, директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера»