Остров огорчения. Народный фронт вступился за жителей Хабарки

Две тысячи человек с острова Хабарка, до которого летом можно добраться только на теплоходе или катере, а зимой - по льду реки, лишились бригады медиков скорой помощи, впервые за много лет.
Народный фронт категорически против такой оптимизации кадровых ресурсов и настаивает на возобновлении работы бригады скорой на острове. С таким требованием общественники обратились к исполняющему обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александру Герштанскому.
В профильном министерстве сообщили, что скорая помощь на острове будет оказываться за счет бригады, которая сохранится на острове Бревенник. Однако в этом случае помимо Хабарки и Бревенника медикам придется выезжать еще и на другие островные территории - Пустошь и Выселки, и во время появления заберегов (полосы льда, окаймляющие берега водоемов при незамерзшей остальной части водного пространства) въезд скорой на остров Хабарка станет невозможным.
Таким образом, обеспечивать медицинской помощью людей с нескольких островных территорий будет одна бригада скорой помощи. Между тем на Хабарке медпункт обслуживает почти две тысячи человек, а всего количество жителей островов Бревенник, Хабарка, Пустошь и Выселки – почти 8 тысяч человек. Местные жители рассказали представителям Народного фронта, что за последние несколько дней в медпомощи нуждались. Во всех случаях ожидание «скорой» было больше одного часа, а иногда - и больше двух часов.
«На самом деле это как раз один из примеров безобразного управления в системе здравоохранения. Известно, что качество здравоохранения только на 15% зависит от компетентности врача, а на 85% - от качества управления. Поэтому все нарушения, связанные с оказанием медицинской помощи, и приводящие к таким безумным решениям - это вопрос компетентности управления здравоохранением, - сказал член Центрального штаба Народного фронта, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов. – Здесь нужно глубоко разбираться в ситуации и понять, почему было принято такое решение. Если убрать человеческий фактор (например, начальство решило выслужиться), это может быть отсутствие средств в бюджете, нехватка средств на скоропомощную статью расходов или проблемы с тем, что в скорую помощь врачи практически не идут работать. Тогда надо менять условия работы медиков скорой».
Эксперт Народного фронта отметил, что закрытие пункта скорой помощи на Хабарке, безусловно, вредит гражданам. «В Уголовном кодексе есть статья № 124 «Оставление в опасности». Так вот, отсутствие надлежащего уровня медицинской помощи, именно скоропомощной, является оставлением в опасности. То есть, если произойдет трагедия, местные органы управления здравоохранением рискуют попасть под уголовную ответственность», - добавил Власов.
В минздраве региона сообщили, что в зимний период нагрузка на медиков на двух островных территориях небольшая, и одна бригада полностью закрывает потребности в скорой помощи жителей Хабарки и Бревенника. Однако чиновники, видимо, забыли, что одна машина скорой помощи выезжает и на другие острова.
«Есть неблагоприятный прогноз, что в конце января ожидается новый виток распространения коронавирусной инфекции. В этой связи кажется еще более нелепым решение, принятое властями по «оптимизации» скорой помощи на острове. Исходя из сложившейся ситуации, считаем, что необходимо возобновить работу пункта скорой медицинской помощи на Хабарке. Две бригады скорой медицинской помощи смогут вовремя оказывать помощь людям на островных территориях, - подчеркнул сопредседатель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Филипп Варзумов.
- Ни о какой экономии средств не может быть и речи, когда на кону может оказаться жизнь человека. Подобная оптимизация недопустима. К примеру, приняв вызов больного в Пустоши, бригада врачей не сможет тут же отправиться на Бревенник или Хабарку, если там человек будет остро нуждаться в скорой помощи. Курсирование между островами при хорошей погоде и расчищенной трассе составляет порядка 25 минут. Но, учитывая, что одна бригада скорой помощи обслуживает теперь сразу несколько островов, жители рискуют и вовсе не дождаться машины с красным крестом. Между тем время доезда до пациента бригад скорой помощи, согласно постановлению правительства Архангельской области № 778 и с учетом различных климатических особенностей, не должно превышать 40 минут при расстоянии 20 - 40 километров. Если учесть, что транспортное плечо между островами составляет около 15 километров, то скорая должна укладываться в норматив. Мы будем обращаться к руководству региона с требованием вернуть медиков на Хабарку и не подвергать жителей риску остаться без медицинской помощи, а врачей опасности понести за это ответственность».