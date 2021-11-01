Хабарка без скорой помощи не погибнет

Сегодня, 13 января, представители власти и руководители медучреждений встретились с жителями острова.
Напомним, что для оптимизации кадровых ресурсов в период распространения COVID-19 было принято решение о том, что в зимний период жителей о. Хабарка будет обслуживать бригада скорой медицинской помощи с о. Бревенник. Эта новость жителей Хабарки, мягко скажем, не обрадовала. Поэтому, чтобы развеять слухи, 13 января на о. Хабарка для встречи с местными жителями, обеспокоенными судьбой станции скорой помощи на островной территории, приехали и.о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский, главный врач Архангельской станции скорой помощи Валентина Низовцева, депутат Архангельского областного Собрания Сергей Красильников (фракция «Единая Россия»), который является главврачом Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич.
Как сообщил Александр Герштанский местным жителям, слухи о том, что пункт скорой помощи будет закрыт навсегда, не соответствуют действительности. В период новогодних праздников и на время действия ледовой переправы скорая медицинская помощь на о. Хабарка оказывается за счет бригады, которая базируется на соседнем о. Бревенник. После закрытия ледовой переправы бригада на Хабарке вновь будет работать в прежнем режиме и оказывать неотложную медицинскую помощь.
«В зимний период нагрузка на работников скорой медицинской помощи на двух островных территориях небольшая, — сказал Александр Герштанский. — С 1 по 10 января на Хабарке было зарегистрировано всего 13 вызовов скорой медицинской помощи, а на Бревеннике — около 70 вызовов. Если посчитать в совокупности, то выходит около восьми вызовов в смену. Одна бригада полностью закрывает потребности в скорой помощи жителей двух островов. Для сравнения: одна бригада, работающая в Архангельске или Северодвинске, в среднем обслуживает 20 вызовов за одну смену».
Валентина Низовцева также успокоила жителей острова и объяснила причины временной оптимизации. «На сегодняшний день на территории Архангельска работает 38-39 бригад скорой помощи, работают они круглосуточно, — отметила она. — Что касается медобслуживания на острове, во-первых, в настоящее время автомобиль скорой помощи о.Хабарка попал в ДТП и его дальнейшая эксплуатация будет возможна только после проведения ремонта. А во-вторых, в зимний период есть связь в виде ледовой переправы между о. Бревенник и о. Хабарка, а расстояние между ними небольшое — порядка одного километра. На о. Бревенник дежурит круглосуточная общепрофильная бригада медиков, которая имеет возможность оказать помощь и жителям о. Хабарка. Примерное количество жителей Хабарки — 1,5 тысячи человек, около 2 тысяч жителей на Бревеннике. Бригады скорой помощи формируются согласно федеральным законам из расчёта одна бригада на население в 10 тысяч человек, в труднодоступных территориях — одна бригада на 7 тысяч человек. За прошлый год наше учреждение отработало 176 тысяч вызовов, из них всего 400 на острове Хабарка. Это говорит о том, что бригада с Бревенника справится с вызовами с двух островов».
Также Валентина Низовцева напомнила, что скорую помощь необходимо вызывать по номерам 112 и 103, а не по шестизначным номерам подстанций. Все бригады управляются из центральной диспетчерской, которая находится на материковой части.
Во время беседы с представителями власти жители Хабарки также высказали жалобы на отсутствие постоянного медицинского сотрудника в местном филиале поликлиники. В настоящее время специалист принимает жителей только по вторникам и четвергам. Этот вопрос будет решаться, министерство здравоохранения и депутатский корпус вернутся с решением к жителям позже.
Непростую ситуацию, которая сложилась с медициной на о. Хабарка, прокомментировал депутат АОСД Сергей Красильников (фракция «Единая Россия»). «Проблемы островных территорий, удаленных и малонаселенных пунктов были, есть и , наверное, будут существовать ,— сказал он. — Руководство области и города, министерство здравоохранения, депутатский корпус — все мы мы знаем эти проблемы, и по мере сил и возможностей стараемся их решать. Как депутат, который был избран по Соломбальскому округу, к которому относится и о. Хабарка, стараюсь помогать школам, детским садам, больницам, ФАПам. Сегодняшняя встреча подняла ряд вопросов, среди которых и кадровый дефицит. К сожалению, эта проблема наблюдается не только в нашем городе и области, но и во многих других регионах страны.
Отмечу, что все вопросы, поднятые на сегодняшней встрече— острые и требуют комплексного решения. Напомню, что по инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского была введена доплата в размере 5 и 10 тысяч рублей в месяц медицинским сестрам, фельдшерам и врачам, которые работают в сельской местности. Остров Хабарка административно относится к Архангельску, но все-таки эта территория удалена от областного центра, малонаселенная и труднодоступная в определённое время года. Я надеюсь, что правительство и губернатор рассмотрят возможность введения доплат и для специалистов, работающих на подобных территориях».