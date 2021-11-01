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«Единая Россия» в нашем лице поздравляет всех журналистов с Днём печати

Партия «Единая Россия» поздравляет сотрудников ИА «Руснорд» с Днем российской печати, который отмечается 13 января.

Журналистика всегда была и остаётся одной из самых ответственных профессий. Именно представители средств массовой информации ежедневно, без выходных и праздников, отслеживают все события, происходящие в обществе.  В традициях российской печати — честность, нравственность и профессиональный подход к делу. А точность и достоверность информации, представляемая на страницах региональных СМИ — критерий профессионализма, компетентности и  гражданской позиции каждого из сотрудников.

В свою очередь мы открыты для сотрудничества: члены регионального отделения партии «Единая Россия» всегда готовы дать комментарии по актуальным вопросам и выступить экспертами на интересующие темы. Мы убеждены, что  эффективное взаимодействие представителей прессы и политических сил является одной из основ общественного диалога, социальной стабильности в обществе и развития региона.

Желаем ИА «Руснорд» динамичного развития, роста читательской аудитории и количества позитивных новостей. А каждому из сотрудников — творческого вдохновения, совершенствования своих профессиональных навыков, большого личного счастья и здоровья!

 

13 январь 12:40 | : Политика

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