«Единая Россия» в нашем лице поздравляет всех журналистов с Днём печати

Партия «Единая Россия» поздравляет сотрудников ИА «Руснорд» с Днем российской печати, который отмечается 13 января.
Журналистика всегда была и остаётся одной из самых ответственных профессий. Именно представители средств массовой информации ежедневно, без выходных и праздников, отслеживают все события, происходящие в обществе. В традициях российской печати — честность, нравственность и профессиональный подход к делу. А точность и достоверность информации, представляемая на страницах региональных СМИ — критерий профессионализма, компетентности и гражданской позиции каждого из сотрудников.
В свою очередь мы открыты для сотрудничества: члены регионального отделения партии «Единая Россия» всегда готовы дать комментарии по актуальным вопросам и выступить экспертами на интересующие темы. Мы убеждены, что эффективное взаимодействие представителей прессы и политических сил является одной из основ общественного диалога, социальной стабильности в обществе и развития региона.
Желаем ИА «Руснорд» динамичного развития, роста читательской аудитории и количества позитивных новостей. А каждому из сотрудников — творческого вдохновения, совершенствования своих профессиональных навыков, большого личного счастья и здоровья!