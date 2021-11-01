В Архангельске пытаются выяснить правду о ленд-лизе

14 января в 15 часов в Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова (отдел краеведения «Русский север», 4-й этаж) состоится круглый стол на тему «Ленд-лиз: правда и пропаганда 2-го фронта».
Модератором круглого стола выступит руководитель проекта «Настоящее прошлое», администратор спецпроектов «Литературной газеты», председатель Русского литературного общества, писатель Александр Чистяков.
«Литературная газета» много лет реализует просветительскую программу противодействия искажению истории «Настоящее прошлое». В рамках проекта проходят круглые столы и научно-практические конференции с участием местных общественных деятелей, историков, студентов и преподавателей вузов. Каждое мероприятие посвящено истории конкретного региона, сохранению и популяризации исторических знаний о вкладе его жителей в историю страны.
В дискуссии примут участие историки, преподаватели, работники музеев города. Члены Клуба «Братство Северных конвоев» расскажут о проекте «Бессмертный экипаж», который реализуется в столице Поморья при поддержке газеты «Архангельск – Город воинской славы» и Группы Аквилон.
В рамках проекта ежегодно в Архангельске в составе Бессмертного полка формируется самая многочисленная колона Бессмертный экипаж, в которой с портретами участников Северных конвоев проходят их потомки. Жителям города для участия в шествиях Бессмертного полка Группа Аквилон изготовила более 1,5 тыс. портретов. Также компания оказывает поддержку в издании книг о военной истории Архангельска.
- Мой дед и дед моей супруги участвовали в Северных конвоях. И мы считаем своим долгом поддерживать такие проекты, которые нужны, в первую очередь, нам всем, нашему молодому поколению для того, чтобы сохранять историю, для того, чтобы понимать историю и ценить ее, делать правильные выводы, - отметил депутат Архангельского областного собрания, председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.
Запись на мероприятие по тел. 65-20-47. В связи с ограничительными мерами для посещения мероприятия требуется подтверждение вакцинации от COVID-19, справка о медотводе или перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста.