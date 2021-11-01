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"Медиалогия" подняла рейтинг Дмитрия Морева на 7 пунктов

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2021 год.

Напомним, рейтинг построен на анализе упоминаний персоны в СМИ с учетом позитивного, негативного или нейтрального контекстов.

Глава Архангельска Дмитрий Морев занял четвертое место, поднявшись с 2020 года на 7 пунктов.

Впрочем, удивляет мотивация экспертов рейтинга, не нашедших в деятельности мэра столицы Поморья ничего более значимого как:

- Власти Архангельска в течение 25 лет гордились тем, что на купюре достоинством 500 рублей изображена достопримечательность Архангельска, однако готовы передать эстафету Пятигорску, но не будут возражать, если однажды появится банкнота в 10 тысяч рублей, и на ней снова будет изображен Архангельск, сообщил глава города Дмитрий Морев.

Более объективную информацию о деятельности главы Архангельска в 2021 году читайте здесь.

 

12 январь 08:41 | : Политика

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