"Медиалогия" подняла рейтинг Дмитрия Морева на 7 пунктов

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2021 год.
Напомним, рейтинг построен на анализе упоминаний персоны в СМИ с учетом позитивного, негативного или нейтрального контекстов.
Глава Архангельска Дмитрий Морев занял четвертое место, поднявшись с 2020 года на 7 пунктов.
Впрочем, удивляет мотивация экспертов рейтинга, не нашедших в деятельности мэра столицы Поморья ничего более значимого как:
- Власти Архангельска в течение 25 лет гордились тем, что на купюре достоинством 500 рублей изображена достопримечательность Архангельска, однако готовы передать эстафету Пятигорску, но не будут возражать, если однажды появится банкнота в 10 тысяч рублей, и на ней снова будет изображен Архангельск, сообщил глава города Дмитрий Морев.
Более объективную информацию о деятельности главы Архангельска в 2021 году читайте здесь.