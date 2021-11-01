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"Хотите как при Сталине?!". РПЦ против возвращения института смертной казни

В Русской Православной Церкви высказались против того, чтобы в России возобновилась практика смертной казни.

«Я думаю, что нам не надо возвращаться к тому, что было в прошлом, и возобновлять институт смертной казни, поскольку этот институт не приведет ни к уменьшению числа преступлений, ни к каким-либо вообще позитивным сдвигам в общественном сознании», — сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

В конце декабря на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга председателя КС Валерия Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл», где автор допустил отмену моратория на смертную казнь в России, выразив, однако, надежду, что страна сможет удержаться от такого шага.

По мнению митрополита Илариона, человек, который идет на совершение теракта или на какие-либо еще преступления, за которые можно было бы карать смертью, как правило, смерти не боится, а если и боится, то все равно наличие в Уголовном кодексе такой меры наказания не остановит его от преступления.

Кроме того, добавил представитель Церкви, нельзя забывать о тех преступлениях, которые были совершены в стране в двадцатые-тридцатые годы прошлого века, когда людей приговаривали к смертной казни по приговору «тройки», когда «глава государства подписывал расстрельные списки». «Я не думаю, что нам к этому нужно возвращаться, хотя бы ради памяти тех, кто стали безвинными жертвами маховика сталинских репрессий», — считает митрополит Иларион.

Наконец, добавил он, никогда нельзя исключать судебную ошибку, помня о том, что смертная казнь — наказание необратимое, и такой приговор не может быть исправлен.

«Сама наша печальная история с массовыми казнями, а потом реабилитациями, мне кажется, должна нас научить, что мы не должны повторять этих ошибок», — заключил иерарх.

11 январь 09:14 | : Политика / Верую

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