Герштанский: Хабарка без медицинской помощи не останется

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский опроверг распространившуюся в соцсетях информацию о закрытии пункта скорой медицинской помощи на острове Хабарка.
Для оптимизации кадровых ресурсов в период распространения COVID-19 было принято решение о том, что в зимний период жителей Хабарки будет обслуживать бригада скорой медицинской помощи с острова Бревенник.
— Появились слухи о том, что якобы навсегда закрывается пункт скорой медицинской помощи на острове Хабарка. Это абсолютная неправда – ничего не закрывается. В период новогодних праздников и на время действия ледовой переправы скорая медицинская помощь на острове Хабарка оказывается за счет бригады, которая базируется на острове Бревенник, – отметил Александр Герштанский. – Когда ледовой переправы не будет, бригада на Хабарке вновь будет работать в прежнем режиме и оказывать неотложную медицинскую помощь всем в ней нуждающимся.
Александр Герштанский также добавил, что в зимний период нагрузка на работников скорой медицинской помощи на двух островных территориях небольшая, и за время новогодних праздников не возникло ни одной ситуации, которая бы требовала вывода на линию дополнительной бригады.
— На острове Хабарка с 1 по 10 января – за все десять дней – было зарегистрировано всего 13 вызовов скорой медицинской помощи. На Бревеннике – около 70 вызовов. Нагрузка минимальная, и одна бригада полностью закрывает потребности в скорой помощи жителей Хабарки и Бревенника. Для сравнения: бригады, работающие в Архангельске или Северодвинске, в среднем обслуживают 20 вызовов за одну смену, – сказал Александр Герштанский.
При этом глава ведомства пояснил, что специалисты пункта скорой помощи на Хабарке продолжают работать, оказывая жителям плановую медицинскую помощь.
Отметим что на острове Хабарка обслуживается порядка 1,5 тысячи человек. Согласно нормативным документам Минздрава России, одна бригада скорой медицинской помощи должна охватывать 10 тысяч человек в районах с высокой плотностью населения.