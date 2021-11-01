Иван Кулявцев: Архангельский бизнес постепенно приходит в норму

Бизнес-омбудсмен при губернаторе Архангельской области подвел итоги прошедшего года в сфере предпринимательства. Возможно, кто-то с ним не согласится… и тем не менее:
— Чрезмерные административные меры негативно сказываются на предпринимательской активности, на это обращали внимание и Президент России, и представители регионального руководства, – отметил Иван Кулявцев. – В Архангельской области последовательно осуществляется комплекс мер по снижению административной нагрузки на хозяйствующие субъекты. По результатам работы в 2021 году и количеству поступивших обращений можно сделать вывод: надзорные органы переходят к более эффективному и современному формату работы в режиме профилактики.
В декабре 2021 года бизнес-уполномоченный провел личные встречи с руководителями надзорных органов, поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество по проведению ежеквартального «Единого дня отчетности» контрольно-надзорных органов перед предпринимательским сообществом, а также в работе октябрьского заседания по обсуждению результатов показателей Архангельской области в индексе «Административное давление-2021».
Отметим, что индекс является важнейшим критерием оценки взаимодействия бизнеса и власти – он показывает степень комфорта ведения бизнеса в различных субъектах России. В 2019 году по этому критерию среди 85 регионов страны Архангельская область находилась на 52-м месте, в 2020 году – на 41-м. Этот критерий третий год подряд включается в доклад Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, который омбудсмен представляет главе государства.
В Архангельске в совещании по приглашению регионального уполномоченного принял участие советник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
Важно, что в результате работы предложения Архангельской области были учтены федеральными разработчиками в методологии индекса. В частности, планируется добавить новый показатель, который бы характеризовал работу надзорных ведомств по соотношению количества профилактических мероприятий к контрольно-надзорным. Такое предложение поступило от коллег из Главного управления МЧС России по Архангельской области.
В 2020 году общее количество проверок на федеральном, региональном и муниципальном уровнях снизилось на 60%. В то же время мораторий на проверки практически не повлиял на количество случаев причинения вреда поднадзорными субъектами, что говорит о ненацеленности проведения проверок на искоренение случаев причинения вреда, а также об эффективности профилактики.
Сегодня на федеральном уровне планируется включение части показателей индекса «Административное давление» в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, что подтверждает актуальность и значимость проводимой надзорными органами профилактической работы.
Закономерным результатом работы аппарата уполномоченного в 2021 году стало то, что число обращений со стороны предпринимательского сообщества на действия контрольно-надзорных органов снизилось по сравнению с прошлым годом.