"Они же дети!". Об архангельских чиновниках без прикрас

Читаю дневник Александра Васильевича Никитенко (1804 - 1877). Бывший крепостной, домашний учитель, студент, журналист, историк литературы, цензор, дослужившийся до тайного советника, профессор Петербургского университета и действительный член Академии наук вёл его всю жизнь. В нём приведены портреты многих известных лиц тех времён – влиятельных сановников, министров, членов императорской фамилии, царедворцев, деятелей науки и просвещения, литераторов.
В 1834 году чиновник министерства просвещения А.В. Никитенко путешествовал по северным губерниям России в составе инспекционной группы, возглавляемой князем Дондуковым-Корсаковым.
В 1835 году Николай Гоголь написал комедию в пяти действиях, о которой он сказал: «В “Ревизоре” я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».
И смешно и грустно читать вести «из тех мест» в дневнике ревизора Никитенко: «31 июля 1834 года. Мы уже в Архангельске и остановились в доме гражданского губернатора, Ильи Ивановича Огарева, который принял нас с искренним радушием. …Губернатор жаловался, что у него нет ни одного чиновника, который не был бы вор или пьяница. Он должен наблюдать за ними, как за испорченными детьми. Чтобы они по возможности меньше пили, он старается их держать больше при себе, часто заставляет с собою завтракать и обедать. Кто не явился по приглашению, за тем уже приходится посылать дрожки, чтобы привезти хоть пьяного. Надо сначала его отрезвлять, а затем уже поручать ему дело. В случаях сватовства, родственники невесты, наводя справки о женихе, уже не спрашивают, трезвый ли он человек, а спрашивают: “Каков он во хмелю?” — ибо первое почти немыслимо. Большинство и чиновников и других городских обывателей коснеют в невежестве».
В наши дни нередко можно услышать от представителей т.н. «глубинного народа» нелестные эпитеты в адрес управленцев разных уровней власти. Если попросить кого-либо из этих критиков набросать лаконичный словесный портрет усреднённого современного чиновника, то на «рисунке» можно будет увидеть почему-то краснорожего, толстопузого мужика.
Увы, заблуждаются люди. На самом деле у российского чиновничества уже давно иное, довольно-таки симпатичное лицо, поскольку в абсолютном большинстве государственных и муниципальных учреждений служат представительницы слабого, прекрасного пола. Разумеется, в таком окружении и носители мужского чина всегда подтянуты, свежевыбриты, трезвы, умны, честны и женихи завидные. Потому другими делами может заниматься нынешний губернатор.
С другой стороны, прошлое, настоящее и будущее – звенья одной цепи. По ним передается как позолота, так и ржавчина.
В конце комедии «Ревизор» городничий Сквозник-Дмухановский восклицает: «Над кем смеётесь? Над собой смеётесь!».
Смеёмся…
Александр Чашев, специально для ИА RUSNORD