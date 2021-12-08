Итоги 2021 года по Цыбульскому

Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы всегда встречаем эти праздники с особым светлым чувством, собираясь в кругу родных и друзей. С благодарностью подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее и искренне верим, что всё задуманное обязательно сбудется.
Уходящий год не был простым, но он вновь показал нам ценность труда каждого, мы убедились в том, что единение людей становится основой важных преобразований. Мы сплотились, чтобы стать сильнее и уверенно двигаться вперед.
Благодаря общим усилиям за этот год удалось сделать очень многое: строятся новые детские сады, школы и ФАПы, возводятся новые дома для переселения, активно идет ремонт и строительство дорог, обустроены уникальные общественные пространства, парки и скверы, ускорены темпы газификации региона – задан импульс ко множеству важных преобразований.
2021 год был насыщен и культурными событиями. Мы отметили знаковые для всего мира юбилеи: 310-летие Михаила Васильевича Ломоносова и 80-летие прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». В Поморье успешно прошли полюбившиеся жителям и гостям области кинофестиваль стран Арктики Arctic open, международный фестиваль книги «Белый июнь», состоялась юбилейная, двадцатая, Маргаритинская ярмарка. Архангельская область удостоена почетного звания «Литературный флагман России» и уверенно занимает первые строчки рейтингов по исполнению национальных проектов. А об исторической значимости и важности сохранения нашей Новодвинской крепости в этом году узнала вся страна. За каждым из этих и других событий – огромный труд жителей Поморья и их преданность родному краю!
Наши спортсмены, представители некоммерческих организаций, врачи и учителя, строители и дорожники, студенты и школьники добились множества личных побед и доказали тем самым, что здесь, на архангельской земле, живут настоящие профессионалы и люди, которые искренне стремятся, а главное, могут сделать наш регион передовым во многих направлениях. Каждому из них я говорю спасибо – за трудолюбие, целеустремленность и реализованные идеи.
Думаю, что одним из главных итогов уходящего года стал теперь уже уверенно выстроенный диалог между теми, кто несет профессиональную ответственность за развитие Поморья, и жителями нашего региона. Именно в этой консолидации и общей нацеленности на решение волнующих вас вопросов, на развитие всех сфер жизни мы и будем двигаться дальше, не снижая набранный темп.
Дорогие друзья! Пусть наступающий год принесет в каждый дом благополучие, наполнит сердца миром и теплом, семейным счастьем! От всей души желаю вам здоровья и добра!
С праздником! С наступающим новым, 2022 годом!
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский