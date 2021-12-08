"Единая Россия": Пусть сбудутся все мечты!

Дорогие северяне!
От имени Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год был для всех нас непростым, но вместе нам удалось преодолеть многое. И сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее, делая всё для того, чтобы оно становилось лучше и комфортнее для каждого жителя нашего региона.
Пусть в новом году отступят болезни и исчезнут ограничения, а на смену им придут путешествия по любимым местам и новые открытия, душевные встречи с друзьями и теплые объятия родных людей.
Здоровья всем вам, и пусть сбываются мечты!