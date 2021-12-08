Шенкурский район возглавила бывшая учительница

На сегодняшней внеочередной сессии местного Совета депутатов главой района избрана Оксана Красникова, до последнего момента прибывавшая в должности заместителя. Народные избранники проголосовали за нее единогласно.
В финальной схватке ей оппонировал глава муниципального образования «Ровдинское» Дмитрий Некрасов. Еще один претендент на должность, глава муниципального образования «Никольское» Олег Костин, также одобренный конкурсной комиссией, снял свою кандидатуру буквально накануне.
Об Оксане Красниковой известно - уроженка Шенкурского района, в 1990 году закончила Архангельский педагогический институт по специальности — педагог начальных классов. Долгое время работала учителем, затем возглавила отдел социальной защиты населения Шенкурского района. С 2017 года — заместитель главы района по социальным вопросам.
Место главы района оказалось вакантным после добровольного ухода с должности в октябре этого года Сергея Смирнова. Временно исполнявший эти обязанности Сергей Тепляков подавать документы на конкурс не рискнул.