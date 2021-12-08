Депутат АрхГорДумы: Народ всё стерпит?!

Повышение стоимости проезда в автобусах Архангельска в очередной раз ударило по карманам и без того не самых богатых категорий горожан.
В пятницу на коллегии регионального агентства по тарифам и ценам был утвержден новый тариф, уже с 26 декабря в Архангельске цена одной поездки в автобусе составит 34 рубля. Повышение сразу на пять рублей стало не первым в этом году, ранее стоимость проезда повышали в марте. Таким образом за текущий год стоимость проезда увеличилась на 21%.
Мотивы данного решения традиционные – рост цен на топливо, запчасти, зарплаты и т.д.
О грядущих повышениях стоимости проезда депутаты от ЛДПР предупреждали уже давно. Еще в 2016 году начался очередной передел рынка пассажирских перевозок в Архангельске, были обанкрочены муниципальные предприятия, имевшие большие низкопольные автобусы.
Напомню, что ранее были созданы МУПы АПАП-1 и АПАП-2, за счет средств городского бюджета были закуплены большие низкопольные автобусы, и планы по развитию данных предприятий были весьма серьезные. Однако, со сменой руководства городской администрации МУПы, повторюсь, были обанкрочены. Глава города объявил борьбу ПАЗикам. Сообщалось, что будет создана единая схема маршрутов городского общественного транспорта, работать на которых смогут только перевозчики, имеющие новые автобусы большой вместимости. В итоге мы получили некую фирму-перевозчика, по сути, монополиста, которая купила несколько новых автобусов и потребовала увеличения стоимости проезда. Все остальное на деле осталось без изменений – те же ПАЗики, те же перебои в графиках движения, та же давка в автобусах, а после очередного исследования последовали непопулярные решения, объединили ряд маршрутов, что усугубило и без того сложную ситуацию с пассажирскими перевозками в городе.
В не столь далекие времена регулирование тарифов входило в компетенцию депутатов регионального уровня, городских и районных Советов. Но потом, видимо, чтобы власти легче жилось, все эти полномочия были переданы исполнительным органам власти. И теперь, решение о том, какие тарифы и насколько повышать, находится, по сути, в ведении нескольких чиновников областного правительства.
Летом 2018 года с очередным значительным повышением стоимости проезда нам обещали существенно улучшить качество пассажирских перевозок, обновить автобусы, избавиться от ПАЗиков, но жители Архангельска улучшений не видят до сих пор. Более того, заставить перевозчика обеспечить условия для того, чтобы пассажиры могли вести расчеты банковской картой, пришлось с боем.
И в этот раз в региональном министерстве транспорта обещают усилить контроль за качеством обслуживания пассажиров, пообещав с поднятием тарифа ужесточить существующую систему штрафов за невыход автобусов на линии, за нарушение контрактных обязательств. Свежо предание, да верится с трудом...
По сути, вместо того, чтобы начать решать проблему, которая уже много лет беспокоит жителей Архангельска, возродить муниципальные предприятия или пустить по городу межмуниципальные маршруты, власти, постоянно взвинчивая цены на проезд, идут на поводу у перевозчика-монополиста или готовят лучшие условия для очередного пришлого перевозчика. Только вот о том, что сейчас и без того людям жить непросто никто опять не подумал!
Мария Харченко, лидер фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе