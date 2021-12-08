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Правительство решило осыпать российских бюджетников золотым дождем

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры.

Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей – научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей – учреждения культуры.

Вопрос обсуждался на заседании Правительства. Михаил Мишустин попросил Министра труда и социальной защиты Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены.

– Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом Президента, – подчеркнул Председатель Правительства.

Среднемесячная заработная плата в Архангельской области за январь-сентябрь 2021 года составила 55 809 руб. В сфере образования среднемесячная номинальная начисленная зарплата за 9 месяцев текущего года составила 41 500 руб., в сфере культуры – 47 400 руб., с сфере здравоохранения и социальных услуг – 49 100 руб. 

Согласно майскому указу Президента 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону. Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учётом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России.

 

28 декабрь 11:15 | : Политика

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