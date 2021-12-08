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Фролов: Бесплатный спорт остается в приоритетах Фонда "Аквилон"

Благотворительный фонд «Аквилон» выделил около 2 млн рублей на ремонт помещений на ул. Полины Осипенко, 3, к. 1. Здесь вместо питейного заведения открылся зал для занятий борьбой спортшколы № 6.
 Напомним, что помещения были переданы спортшколе № 6 два года назад. Совместно с управлением физкультуры и спорта и региональным отделением федерации борьбы был разработан эскиз будущего зала, а затем подготовлен проект капремонта.
 Приступить к работе удалось благодаря поддержке губернатора Александра Цыбульского: из резервного фонда регионального правительства выделено 1,5 млн. рублей. Такую же сумму спортшкола получила по результатам областного конкурса в виде субсидии. Городской бюджет также добавил 1,5 млн. рублей. К социально значимому проекту не остался безучастным и бизнес – благотворительный фонд «Аквилон» выделил почти 2 млн. рублей на работы по устройству системы отопления и электроснабжения, покупку мебели и оборудование раздевалок в обновленном зале.
 - Мы активно сотрудничаем с областной и городской властью в рамках программ модернизации объектов социальной сферы и благоустройства дорог, тротуаров, мест общественного пользования. Округ Майская Горка - динамично развивается, застраивается. Новые помещения для занятий спортом будут очень востребованы. Поэтому помимо средств резервного фонда мы привлекли на этот объект и внебюджетные средства, - отметил Александр Фролов.

В целом во всех отделениях спортивной школы № 6 проходят подготовку 683 спортсмена по пяти видам спорта: бадминтон, конькобежный спорт, настольный теннис, спортивная борьба и футбол. Более 100 спортсменов школы входят в сборные команды Архангельской области по своим видам спорта.

- Самое важное, что занятия в этом зале проводятся бесплатно. При этом у нас сильнейшая команда на Северо-Западе, есть серьёзные успехи на всероссийских и международных соревнованиях. Здесь ребята будут заниматься греко-римской борьбой, ещё один зал планируем оборудовать для девушек - поскольку женская борьба также включена в план работы Федерации спортивной борьбы Архангельской области, - отметил директор спортивной школы № 6 Кирилл Сютковский.

Зал для женской вольной борьбы и восстановительный центр для спортсменов руководство учреждения планирует оснастить в соседнем помещении, переданном спортшколе в текущем году. В ближайшее время будут выполнены демонтажные работы. Кроме того, на средства, сэкономленные при проведении аукциона на обновление спортивного зала, будет сделан капитальный ремонт системы канализации.

 

28 декабрь 10:30 | : Политика

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