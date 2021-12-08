Национальный рейтинг губернаторов за 2021 год: Цыбульский на 53-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за 2021 год.
Аналитики отмечают, что в уходящем году первым лицам субъектов Российской Федерации приходилось не только отбивать атаки коронавируса (в силу своих возможностей и объективных обстоятельств), но и выполнять указы президента, озвученные последним в ежегодном послании к Федеральному Собранию. Например, в части расселения аварийного жилья и освоения выделенных на это средств из госбюджета.
Также на распределение мест в итоговом рейтинге отразились результаты выборов в Государственную Думу… но тут дело в расстановке приоритетов.
Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.), Александр Дрозденко (Ленинградская обл.).
Последние три: Валентин Коновалов (Хакасия), Андрей Клычков (Орловская обл.), Алексей Цыденов (Бурятия).
Александр Цыбульский на 53-м месте. Отметим, за прошедшие 12 месяцев глава Архангельской области улучшил свой рейтинг на 17 пунктов.
Комментарий эксперта:
- Весь свой первый полный год губернаторского правления Александр Цыбульский выполнял главную и прямую обязанность главы дотационного региона – использовал свои лоббистские возможности на федеральном уровне. Как по привлечению дополнительного финансирования, так и внимания центральной власти к проблемам региона.
В первую очередь это касается привлечения средств из федерального бюджета на переселение людей из аварийного жилья. Для Поморья проблема ветхих жилых строений стоит особенно остро, возможно, как ни для одного другого региона. В общей сложности объёмы аварийного жилфонда превышают 1 млн квадратных метров с учётом домов, которые признаны аварийными на 1 января 2021 года. Цыбульский привлёк на переселение людей 16,8 млрд рублей – сумма практически нереальная. До сих пор на эти цели из федерального бюджета по году направлялось порядка 3 млрд. При таких объёмах финансирования вполне логичным выглядит заявление главы региона о намерении закрыть первый этап программы переселения на год раньше планового срока. Что, надо сказать, взбодрило и одновременно успокоило жителей «деревяшек», которые традиционно относятся к протестному электорату.
Похожая ситуация и с дорожным строительством. По оценке Минстроя РФ, регион оказался в тройке лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По планам, которые озвучены на ближайший год, в этом направлении можно рассчитывать на динамику. Важно, что при грамотном финансовом планировании средства на дорожные работы направляются не только из федерального бюджета, но находятся и в региональной казне. Что создаёт нужный баланс, всегда учитываемый центром при дальнейшем выделении средств.
Ещё одной значимой для жителей Архангельской области была и остаётся ситуация в системе здравоохранения. В период пандемии, которая сопровождает все полтора года работы Цыбульского в регионе, оценивать обстановку в медицине сложно, но защищённая в январе перед руководством Минздрава России региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения с объемом в 6,5 млрд рублей на ближайшие пять лет даёт повод для оптимизма. При этом важно понимать, что деньги не всегда решают всё, особенно в медицине. Здесь, как и по всей стране, есть серьёзная проблема с кадрами. Решать её команда архангельского губернатора решила не точечно, а основательно, объявив о разработке Кадровой стратегии региона. Кстати, выделение средств из областного бюджета на приобретение квартир для медиков и доплаты врачам и фельдшерам, надеемся, будут способствовать устранению кадрового дефицита в этой сфере.
И, что нельзя не отметить, негативная экологическая повестка, которая сотрясала область на протяжении нескольких лет в связи с планами по строительству мусорного полигона на Шиесе, к концу 2021 года сведена фактически к нулю. Сегодня все вопросы, так или иначе касающиеся мусорной реформы, обсуждаются исключительно в открытом формате с привлечением к диалогу даже самых ярых экоактивистов. Такая информационная открытость, несомненно, автоматически снимает негатив в адрес власти и обезоруживает тех, кто раньше обвинял правительство региона в том, что решения принимаются втайне от простых жителей. Фактически в протесте остались люди, для которых любой хайп – состояние души, и они жить без него не могут.