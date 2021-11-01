Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Капремонт 26 архангельских школ пройдет под присмотром "Единой России"

В 2022-2026 годах будет отремонтировано около 7300 зданий школ – их реестр партия летом передала в Минпросвещения. Например, в 2022-2023 в Башкирии капитально отремонтируют 103 школы, в Архангельской области – 26, Брянской – 40, Курганской – 58, в Севастополе – 11, Карелии и Мордовии – по 21 зданию школ. В Приморском крае участниками программы в ближайшие два года станут 39 учебных заведений, Красноярском - 33.

«Уже с нового года начнем их капитальный ремонт. По поручению Президента всего за пять лет планируется привести в порядок более семи тысяч зданий. Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам РФ на такие цели на ближайшие два года. Направим почти 92 млрд рублей, и за счет этих средств будут обновлены более двух тысяч школ», - сказал Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Единая Россия» и Минпросвещения создали федеральный общественный штаб с участием Общественной палаты РФ для координации программы капремонта школ. В него вошли представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники «Большой перемены». Кроме того, в каждом регионе вместе с партией, представителями Российского движения школьников, победителями конкурса «Большая перемена», учителями, представителями родительского сообщества, общественных организаций, созданы региональные штабы, которые также будут отслеживать этапы реализации программы - от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ. За каждым объектом будет закреплен ответственный депутат или сенатор, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

«В настоящее время в Архангельской области в реестр включено 26 школ, — рассказала Ольга Виткова, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке, региональный координатор партийного проекта «Новая школа». —  В нашей области школы находятся в различном состояние и требуют индивидуального подхода. Важно при проведении капремонта обеспечить комплексный подход  ко всем объектам для того, чтобы преобразить образовательное пространство. Несомненно, важно вовлечение в процесс родительского сообщества, а также учитывать мнение школьников, ведь им там учиться. Наша область получила денежные средства в размере 1 миллиард 600 тысяч рублей на 2022 и 2023 года».

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Её реализацию закрепили в народной программе партии. По предложению главы комиссии «Единой России» по образованию и науке программу капремонта школ решено сделать комплексной: не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тыс. школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах проконтролируют рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с ведомством и родительским сообществом.  

27 декабрь 14:54 | : Политика

Главные новости


«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»
Соло в соцсети (подражая Довлатову)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (349)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20