Капремонт 26 архангельских школ пройдет под присмотром "Единой России"

В 2022-2026 годах будет отремонтировано около 7300 зданий школ – их реестр партия летом передала в Минпросвещения. Например, в 2022-2023 в Башкирии капитально отремонтируют 103 школы, в Архангельской области – 26, Брянской – 40, Курганской – 58, в Севастополе – 11, Карелии и Мордовии – по 21 зданию школ. В Приморском крае участниками программы в ближайшие два года станут 39 учебных заведений, Красноярском - 33.
«Уже с нового года начнем их капитальный ремонт. По поручению Президента всего за пять лет планируется привести в порядок более семи тысяч зданий. Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам РФ на такие цели на ближайшие два года. Направим почти 92 млрд рублей, и за счет этих средств будут обновлены более двух тысяч школ», - сказал Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Единая Россия» и Минпросвещения создали федеральный общественный штаб с участием Общественной палаты РФ для координации программы капремонта школ. В него вошли представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники «Большой перемены». Кроме того, в каждом регионе вместе с партией, представителями Российского движения школьников, победителями конкурса «Большая перемена», учителями, представителями родительского сообщества, общественных организаций, созданы региональные штабы, которые также будут отслеживать этапы реализации программы - от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ. За каждым объектом будет закреплен ответственный депутат или сенатор, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.
«В настоящее время в Архангельской области в реестр включено 26 школ, — рассказала Ольга Виткова, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке, региональный координатор партийного проекта «Новая школа». — В нашей области школы находятся в различном состояние и требуют индивидуального подхода. Важно при проведении капремонта обеспечить комплексный подход ко всем объектам для того, чтобы преобразить образовательное пространство. Несомненно, важно вовлечение в процесс родительского сообщества, а также учитывать мнение школьников, ведь им там учиться. Наша область получила денежные средства в размере 1 миллиард 600 тысяч рублей на 2022 и 2023 года».
Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Её реализацию закрепили в народной программе партии. По предложению главы комиссии «Единой России» по образованию и науке программу капремонта школ решено сделать комплексной: не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тыс. школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах проконтролируют рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с ведомством и родительским сообществом.