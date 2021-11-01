Александр Спиридонов: Наша партия твердо встала на путь обновления

Северодвинские единороссы обсудили планы работы на следующий год.
В минувшие выходные специалисты Архангельского регионального отделения «Единой России» провели стратегическую сессию для партийцев Северодвинского местного отделения. Северодвинское отделение – это 77 первичных отделений, 665 членов Партии и 447 сторонников. Неоднократно партийный актив местного отделения озвучивал идеи обновления и перезагрузки. Одним из наиболее действенных инструментов для их реализации становится такой формат работы, как стратегическая сессия. На сессии партийцы выявили актуальную проблематику и искали пути решения.
Все партийцы разделились на группы, выбрали близкие для себя проблемы и во время командного мозгового штурма нашли решения. Далее лидеры групп защищали свои стратегии, отвечали на вопросы.
По словам партийцев, им не хватает мотивации, чувства команды, знаний о том, как применить себя в Партии, не хватает активного взаимодействия между собой, а также культуры малых дел. Малые дела – точечная помощь людям, которые в ней нуждаются. Северодвинские партийцы решили составить дорожную карту для решения этой проблемы, а также регулярно проводить встречи с жителями города и депутатским корпусом.
Далее Северодвинские партийцы думали над образом и задачами Партии и ее членов, — каким должен быть лидер, как должно выглядеть и чем должно заниматься местное и первичное отделение.
Одним из модераторов стратегической сессии в Северодвинске выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов. «Огромное спасибо каждому из участников за проявленный интерес и плодотворную работу! — говорит он. — Мы все прекрасно понимаем необходимость обновления Партии, и мы делаем это в соответствии с запросом наших граждан. Сегодня Высший и Генеральный совет Партии обновился на 50%, мы единственные, кто открыт к подобным изменениям».
«Для меня это была незабываемая встреча. Считаю, что такие сессии нужно проводить на постоянной основе», - поделился участник стратсессии Михаил Заиграев.
«Встречая интересных, неравнодушный, креативных людей, в голове мысль "А шарик то вертится!" Мир, жизнь движется, и это движение так же создаем и мы, совместными усилиями. Это был интересный день, живое, заинтересованное общение, единый партийный дух. Горжусь, что сопричастна, горжусь тем, что людям не все равно и важно развитие города на Белом море», - поделилась впечатлениями участница стратсессии Юлия Гольдфайн.
«Верим, что обозначенные нами, совместно с однопартийцами, проблемы не останутся без внимания. А предложенные варианты решения, действительно, сложатся в стратегию развития местного отделения Партии», - комментирует руководитель Молодой Гвардии «Единая Россия», Ксения Старцева
В ближайшее время на основании предложенных сегодня разработок Региональное отделение совместно с руководством местного отделения Партии сформирует предложения, которые в дальнейшем сложатся в стратегию развития Северодвинского местного отделения Партии.
Напомним, в новогоднем рейтинге ИА RUSNORD Александр Спиридонов стал победителем номинации «Киндер-сюрприз года».