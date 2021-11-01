«Единая Россия» приостановила членство в партии Татьяны Подстригань

Как сообщает Архангельское региональное отделение Партии «Единая Россия», на основании заявления о возбуждении уголовного дела на депутата Татьяну Подстригань Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу её членство в Партии приостановлено до вступления в законную силу решения суда.
Напомним, депутат АрхГорДумы и экс-руководитель МУП «Спецтрест» подозревается получении откатов за заниженную аренду в принадлежащим ее предприятию здании в центре Архангельска.
Подстригань сразу дала признательные показания и находится под подпиской о невыезде.