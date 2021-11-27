«Единая Россия»: Если Подстригань виновата, ее членство будет приостановлено

Как мы уже сообщали вчера, в Архангельске правоохранительными органами была задержана депутат городской Думы Татьяна Подстригань, входящая во фракцию «Единой России».
Уже есть данные, что задержание Подстригань не связано с ее депутатской или партийной деятельностью, но имеет отношение к бывшей работе в МУП «Спецтрест» на руководящих должностях. Речь идет о взятке (-ах).
Ситуацию прокомментировал руководитель регионального исполкома ЕР Дмитрий Дорофеев:
- В случае официального опубликования релиза СледКомом о возбуждении уголовного дела членство депутата в партии будет приостановлено до решения суда.