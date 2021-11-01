Провожая 2021-й. Депутаты АрхГорДумы за неделю

В эти морозные декабрьские дни народные избранники Архангельска прикладывают максимум усилий, чтобы уйти в новый год без старых долгов перед избирателями.
Иван Воронцов («Единая Россия») не пожалел времени, чтобы рассказать народу, что сделано в уходящем году в ментально близком ему Северном округе. Из позитивно, разумеется.
Основные вехи:
- удалось принудить нерадивого собственника тепловых сетей и горячего водоснабжения продать их в руки нового владельца – ООО «Северная ресурсоснабжающая компания»;
- заменить старую, закостенелую управляшку, рулившую практически всем деревянным жилым фондом округа, на стабильную УК с гордым названием «Пролетарская»;
- выделить земельный участок под спорткомплекс «Верховая езда»;
- заасфальтировать участок тротуара по Партизанской вдоль д. 40 (у почтового отделения №59);
- открыть пансионат для пожилых людей и инвалидов «Опека» на базе бывшего профилактория СЦБК;
- свести 50 аварийных тополей, в том числе, на территории детского сада №103...
…и так далее, всего 29 пунктов.
Иван Воронцов:
- Не берусь судить о том, много было сделано или мало. Уверен, у каждого на этот счёт есть своя особая точка зрения. Но нельзя не согласиться с тем, что был достигнут результат в отношении одной из самых давних проблем округа – ветхих коммунальных сетей. А вот насколько новый собственник окажется ответственным – узнаем уже через месяц. И этот вопрос будет на самом пристальном контроле у нашей команды.
Председатель городской Думы Валентина Сырова с легким сердцем открывала первую муниципальную модельную библиотеку в Архангельске, созданную на базе Городской детской библиотеки № 1 имени Е.С. Коковина.
На благое дело, помимо федерального гранта в 5 миллионов рублей (нацпроект «Культура»), городской бюджет выделил еще 15 миллионов на ремонт. Кстати, там созданы все условия для безбарьерного общения, то есть, очаг культур стал доступен и для маломобильных посетителей. Современное пространство библиотеки нового типа должно стать "Островом" детства, знаний, окном в мир и уютным домом, где можно с пользой и удовольствием провести свободное время, реализовать себя и найти друзей. Дизайн библиотеки предусматривает мобильность и многофункциональность обновленного интерьера.
Валентина Сырова:
- Мы очень рады, что в городе появилось уникальное «место» как отдыха, так и учебы. И сегодня здесь дети могут проводить время не просто читая книги, но и в интерактивной форме заниматься в различных кружках. Огромное спасибо коллективу детской библиотеки, руководству всей библиотечной системы, что смогли довести этот проект на все «пять» баллов.
Петр Ватутин («Справедливая Россия») занимался злободневными проблемами Кемского поселка. Для этого он встретился с активистками Северного округа и руководством ТОС «Кемский».
Петр Ватутин:
- Обсудили вопросы, с которыми чаще всего обращаются жители Кемского посёлка. В первую очередь, это проблемы с водоснабжением, отсутствие уличного освещения, плохая уборка от снега дорог и др. Приятно видеть, что люди занимают активную позицию и, не смотря на все трудности, пытаются решить проблемы посёлка. Более того, у них есть много интересных идей и проектов, направленных на повышение качества жизни людей. По итогу встречи договорились о сотрудничестве: будем решать проблемы жителей Кемского посёлка вместе.
Дальше – новогодние каникулы. Но депутаты вряд ли будут сидеть, сложа руки (как вариант: кататься с гор в Швейцарских Альпах). Мы проверим и своевременно сообщим.