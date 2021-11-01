"Единая Россия" серьезно взялась за проблемы капремонта в Архангельской области

23 декабря в Архангельском региональном отделении партии «Единая Россия» состоялось заседание общественного Совета федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Речь шла о проблемах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Поводом для того, чтобы представители власти, общественности и коммунальных структур собрались за одним столом, стало обращение архангелогородки, проживающей в старом деревянном двухэтажном доме. В нём всего четыре квартиры, хотя в каждой по шесть комнат (коммуналка), в которых проживают разные люди — как собственники, так и наниматели жилья. Жители этой деревяшки пытаются признать дом аварийным, но безрезультатно. Однако и капитальный ремонт в нём не проводится — дом исключён из региональной программы капремонта многоквартирных домов, так как в нём меньше пяти квартир.
Собравшиеся разбирались в сложившейся ситуации. Дело в том, что в подобных домах очень низкая собираемость взносов, и по принятым тарифам нужной суммы на проведение ремонта просто не собрать. Поэтому с декабря 2018 года регионам было дано право исключать подобные дома из программы капремонта. При этом, в 2020 году на региональном уровне внесены законодательные изменения, которые дают возможность включать их в программу капремонта на особых условиях. Таким образом, если дом, в котором менее 5 квартир, не признан аварийным и не подлежит сносу, он может быть возвращён в региональную программу капремонта при условии создания спецсчёта. На нём жители смогут аккумулировать дополнительные средства на проведение капремонта своего дома. Вопрос решается на общем собрании собственников жилья. Хотя понятно, что желающих не много, так как плата за капремонт в виде тарифа за квадратный метр жилья при этом существенно возрастает.
Напомним, что на территории Архангельской области региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется с 2014 года и рассчитана на 36 лет — до 2049 года. Сейчас в региональную программу капремонта включено более 10 тысяч многоквартирных домов площадью около 22 млн кв.метров, из них 43,2% домов — деревянные. Именно деревянные дома — потенциальные претенденты на признание их аварийными, которые подлежат сносу, а их жители — расселению.
В Архангельске, который изобилует ветхими деревяшками, темпы признания домов аварийными, за последнее время увеличились. Как рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Владимир Шадрин, если раньше в год признавалось аварийными до 100 домов, то сегодня — примерно 300 домов в год. Для города это существенный показатель. По его словам, на сегодняшний день в областном центре ещё порядка 2,5 тысяч домов, которые потенциально могут быть признаны аварийными.
Собравшиеся согласились с тем, что на самом деле проблема заключается не в статусе дома, а в том, что люди хотят улучшить свои жилищные условия. А для этого нужны большие средства. Для тех, кто проживает в домах, исключенных из программы капремонта, есть возможность туда вернуться со своим спецсчётом, и уже самостоятельно принимать решения, на что в первую очередь будут направляться собранные дополнительно самими жильцами средства.
Ну а те жильцы, что решат идти другим путём и будут пытаться признать свой дом аварийным, могут получить консультации и разъяснения по этой процедуре в Общественной приёмной регионального отделения «Единой России». Ведь чем раньше будет собран необходимый пакет документов и запущена процедура, тем меньше людям надо будет ждать переселения. Хотя все понимают, что процесс этот не быстрый и исчисляется годами, отметим, что Архангельская область на сегодняшний день занимает четвертое место в России по объемам расселения аварийного жилья. Всего же за пять лет — с 2019 по 2024 год запланировано расселение с площади 474,3 тыс. кв. метров.