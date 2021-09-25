Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутаты-единороссы продавили социальные поправки в бюджет Архангельской области

Сегодня на сессии Архангельского областного собрания депутатов был рассмотрен вопрос о проекте областного закона № пз7/703 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Ко второму чтению этого законопроекта фракция «Единая Россия» подготовила пакет поправок в общей сумме на 195 миллионов рублей.

Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном собрании депутатов Сергей Моисеев, такая существенная сумма — 195 миллионов, предложенная единороссами дополнительно на социальные объекты, одобрена депутатами впервые. «Надо отдать должное Губернатору региона Александру Цыбульскому,  Правительству Архангельской области, председателю Архангельского областного собрания депутатов Екатерине Прокопьевой за поддержку наших инициатив и эффективное взаимодействие по этому вопросу», — отметил Сергей Моисеев.

В частности, в пакет поправок вошли дополнительные средства в сумме 84,6 млн рублей на благоустройство территорий школ по федеральной программе  капитального ремонта школ, более  50 млн рублей дополнительно предусмотрено на ремонты спортивных залов в сельских школах, капитальные ремонты спортивных объектов и строительство плоскостных спортивных сооружений . 20 млн рублей дополнительно единороссы предложили направить на парки и рекреационные зоны. Также увеличены расходы на ремонты муниципальных учреждений культуры и пополнение книжных фондов библиотек, на покупку машин скорой помощи, обеспечение противопожарных мер.

Сергей Моисеев уточнил, что следующий этап работы депутатов фракции «Единой России» будет осуществляться уже на муниципальном уровне с учётом принятой поправки.

 

22 декабрь 11:11 | : Политика

Главные новости


Бочка мёда с рюмкой дёгтя. Послевкусие от V Arctic Open
Отгремел V Arctic Open. Список победителей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (289)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20