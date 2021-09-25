Депутаты-единороссы продавили социальные поправки в бюджет Архангельской области

Сегодня на сессии Архангельского областного собрания депутатов был рассмотрен вопрос о проекте областного закона № пз7/703 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Ко второму чтению этого законопроекта фракция «Единая Россия» подготовила пакет поправок в общей сумме на 195 миллионов рублей.
Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном собрании депутатов Сергей Моисеев, такая существенная сумма — 195 миллионов, предложенная единороссами дополнительно на социальные объекты, одобрена депутатами впервые. «Надо отдать должное Губернатору региона Александру Цыбульскому, Правительству Архангельской области, председателю Архангельского областного собрания депутатов Екатерине Прокопьевой за поддержку наших инициатив и эффективное взаимодействие по этому вопросу», — отметил Сергей Моисеев.
В частности, в пакет поправок вошли дополнительные средства в сумме 84,6 млн рублей на благоустройство территорий школ по федеральной программе капитального ремонта школ, более 50 млн рублей дополнительно предусмотрено на ремонты спортивных залов в сельских школах, капитальные ремонты спортивных объектов и строительство плоскостных спортивных сооружений . 20 млн рублей дополнительно единороссы предложили направить на парки и рекреационные зоны. Также увеличены расходы на ремонты муниципальных учреждений культуры и пополнение книжных фондов библиотек, на покупку машин скорой помощи, обеспечение противопожарных мер.
Сергей Моисеев уточнил, что следующий этап работы депутатов фракции «Единой России» будет осуществляться уже на муниципальном уровне с учётом принятой поправки.