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Экономику России буквально взорвет инвестиционный форум 2022 года

Подготовка к нему уже началась. На мероприятия приглашены несколько тысяч участников и более 500 спикеров и модераторов.

– Подготовка к проведению Российского инвестиционного форума в 2022 году находится в активной фазе. К работе приглашены несколько тысяч участников, более 500 спикеров и модераторов, более тысячи представителей СМИ. В повестку форума от региональных и федеральных органов власти поступило более 200 предложений. Их сбор продолжается, – рассказал заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. – Сформировано более 40 сессий по пяти национальным целям. 

Также, по информации, предоставленной вице-премьером, запущен новый логотип форума «Сириус-22». Это связано с тем, что пространством проведения станет федеральная территория «Сириус», созданная по решению президента.

В программе форума несколько ключевых мероприятий. Это не только пленарные заседания по достижению национальных целей прорывного социально-экономического развития и привлечению инвесторов к проектам в регионах, но и отбор участников второй волны проектов по созданию кампусов мирового уровня, встречи со школьниками, студентами, молодыми учеными. По словам вице-премьера, именно им предстоит подхватить эстафету и реализовывать инновационные инвестиционные проекты в будущем.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, организаторы совместно с Роспотребнадзором отрабатывают все детали пребывания гостей на площадке.

 

22 декабрь 11:04 | : Политика / Экономика

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