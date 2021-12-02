Сталин... по дороге к реабилитации? Другой взгляд

21 декабря день рождения И.В. Сталина. Без всякого сомнения выдающегося исторического деятеля России...Но давайте рассмотрим его деятельность объективно, не поддаваясь эмоциям, не делая из него идола и дьявола.
Мой дедушка Иван Михайлович, ровесник 20 века (родился в 1900 году), помор в двадцатом поколении, родом из д. Ухострово, что под Холмогорами, всегда относился к Сталину весьма уважительно, называя его «Хозяином», и говорил «при нем был порядок». Об последующих советских политических деятелях судил весьма пренебрежительно, называя Хрущева «Кукурузник», а Брежнева «Ленька». Причем, а это я узнал уже потом, его семья в 1929 году была раскулачена, отнята скотина и сам он вынужден был перебраться в г. Архангельск и устроится работать печником, которым и проработал всю жизнь с перерывом на войну. Уже потом, вспоминая то, что я слышал в детстве от него, я понял, что первый этап коллективизации он не принимал, когда «справных хозяевов» и лодырей, пьяниц уровняли в колхозе. Но когда в 1932 году пошли трактора – «это он (Сталин) правильно сделал, урожаи стали большими».
У нас в Архангельске уже который год группа активистов - сталинцев (не сталинистов, им не нравится, когда их так называют) борется за то, чтобы установить бюст Сталина в центре Архангельска, у здания УФСИН, напротив кинотеатра «Мир». Сам бюст готов и представляет из себя удачное художественное воплощение Генералиссимуса в колыхающейся шинели.
Старания их пока не принесли результатов, несмотря на все обращения в городские инстанции. В августе 2019 года, на встрече с тогда еще ВРИО губернатора архангельской области Цыбульским А.В. они снова подняли этот вопрос. На что Цыбульский ответил: «надо изучить общественное мнение». А как его изучить – не сказал. От предложения «изучить» его самостоятельно, путем опроса горожан, сталинцы почему-то отказались.
Отказались они и от предложения Новикова А.С., тогда еще первого секретаря Архангельского обкома КПРФ, передать его в сольвычегодский Дом-музей И.В. Сталина, единственный в стране, который с радость бы принял подобный дар.
Что касается общественного мнения, то известное агентство опросов общественного мнения «Левада-центр» указывает, что в 2019-м году суммарные оценки положительного отношения жителей России («восхищение», «уважение» и «симпатия») к Сталину достигли максимального показателя за все годы исследований (начиная с начало 90х) – их демонстрировал каждый второй участник опроса. За последний год наиболее значительный рост на 12 процентов пришелся на «уважение» к вождю, которое стало доминантой среди предложенного для выбора спектра чувств.
А если взять цифры, после проведенного опроса того же агентства в 2019 году о рейтинге выдающихся деятелей России: Сталин И.В. 39% (1 место), Ленин В.И. – 30% (2 место). Суммарно почти 70% респондентов оценивают советский период истории России положительно.
Не стану останавливаться на хорошо известных фактах из жизни Сталина И.В., это было бы неинтересно, хочу обратиться к его теоретическому наследству, посмотреть на него как на живого человека, способного ошибаться, но твердо идущего к своей цели. Рассмотреть некоторые уроки, которые он нам дал.
В 1922 году встал вопрос о создании нового союзного государства. На каких принципах оно будет строится: принцип унитарности какой была Российская империя, с элементами автономии некоторых субъектов – например Польша, Финляндия, или принципы конфедерации, т.е. добровольного союза независимых республик.
Сталин в это время занимал пост народного комиссара по национальным вопросам и придерживался принципа «автономии» вхождения всех союзных республик. Сталин предлагал включить все остальные республики в состав Российской Федерации; они в этом случае становились бы не союзными, а автономными образованиями. То есть предлагал строить социалистическое государство с несколько ограниченным конституционным полем для национальных меньшинств.
У Ленина была противоположная позиция, хотя ещё в 1913 году будущий вождь отмечал (в работе «Марксизм и национальный вопрос»), что самым верным решением национальных проблем в нашей стране станет «областная автономия». Правда, существовали опасения, что при этом нацменьшинства будут угнетаемы нацбольшинством.
К 1922 году Ленин поменял свою позицию. Он настаивал на придании республикам союзного статуса со значительно расширенными правами, включая право выхода из СССР. Доводы Ленина выглядели убедительно. Мы должны были во что бы то ни стало переломить общекапиталистическую тенденцию национального угнетения, практику господства одной нации над другими.
Сталин, будучи дисциплинированным солдатом революции, уступил и подчинился Предсовнаркома Ленину. Однако, прояви в своё время большевизм чуточку меньше романтизма и благородства, чуточку больше сталинского прагматизма – и развал СССР и уничтожение в 1991 году было бы существенно затруднено.
Многие противники Сталина винят его в жестоких репрессиях развязанными им. Посмотрим на этот вопрос объективно.
В 1928 году Сталин поддержал тезис, выдвинутый одним из его соратников: «По мере развития социализма возрастает классовая борьба», это означало одно – у Советской власти много врагов внутри страны и не только помещики и капиталисты, но и многие мелкобуржуазные элементы. Любая революция — это слом существующих порядков, разумеется, не все этим довольны, поэтому отстаивают свою правоту с оружием в руках.
В 1917 году в России была непростая ситуация – после февральской революции у власти было Временное правительство, которое поддерживали меньшевики и представители других партий, да и среди большевиков были сильные настроения по его поддержке. Сталин так же до приезда Ленина придерживался такой же позиции, после приезда Ленина он поменял ее. Все ждали выборов в Учредительное собрание, куда надеялись войти представители всех партий и сформируют новое революционное правительство. Однако Ленин спутал все карты- он призвал к продолжению революции и полному переходу власти к Советам, а сами Советы большевизировать. Но после расстрела июльской демонстрации с лозунгами: «Вся власть Советам», призвал к перевороту. Так и случилось – 25 октября власть Временного правительства прекратилась в результате большевистского переворота. Власть упала как спелое яблоко. Почти без потерь, если не считать вооруженного мятежа в Москве и восстание юнкеров в Петербурге, которое, кстати организовали бывшие товарищи по партии РСДРП – меньшевики. Организовали по идейному соображению, т.к. считали, согласно учению Маркса, социалистическая революция может произойти только в развитой капиталистической стране, а Россия еще не доросла до этого. В феврале страну захлестнула Гражданская война, т.к. многие не приняли Октябрьскую революцию. Гражданская война – это всегда насилие, причем со всех сторон. Разумеется, после этого насилие не прекратилось, т.к. остались недовольные с обеих сторон. Дальше-больше, в конце 20-х годов, когда страна, окруженная агрессивно настроенными империалистическими странами вынуждена была срочно проводить индустриализацию страны, а затем и коллективизацию, чтобы вооружиться, количество противников власти внутри страны увеличилось. Они люто ненавидели Советскую власть. Опять террор был с двух сторон. Реально были вредители и шла борьба внутри партии за лидерство, за власть и продвижение своих идей. Такое непростое было время. А что было делать? Без хорошо вооруженной армии страну было не отстоять.
И еще один момент- 10 июня 1943 года Сталин распустил Коминтерн. Почему он это сделал? По сути, этим шагом он перечеркнул основную идею марксизма о Мировой революции, детище Ленина. Или нет. Политически это было понятно – шла война. Был заключен военный союз со странами антигитлеровской коалиции, а их сильно раздражала деятельность коммунистических партий внутри их стран, которые делали ставку на вооруженное восстание. Поэтому стране была важнее победа в войне с союзниками, чем постоянные проблемы с компартиями в этих странах, которые требовали немалого финансирования без видимых успехов. Ведь социалистическая революция не победила ни в одной стране мира к тому времени. Более того, явный теоретический и практический провал в Германии начало 30 х годов, когда из-за позиции Коминтерна на отказ от создания политического союза с социал-демократами против фашистов. Хотя Сталин выступал за такой союз.
Сталин принял тогда верное решение, идти другим путем- был заключен договор о сферах влияния в послевоенной Европе, когда вся Восточная Европа без всяких революций входила в сферу влияния социалистического Советского союза.
Каким оставил Сталин Советский союз после себя. Половина мира жила при социализме.
Если бы Сталин прожил еще лет 10, что бы представлял мир сейчас? Национально-освободительное движение начало развиваться только в послевоенное время, и оно пошло по пути неприсоединения ни к одной политической системы. При Сталине, скорей всего, было бы по-другому. Наверняка он смог бы предотвратить военный конфликт между Индией и Китаем в 1962 году, используя свой авторитет, и эти две огромные страны были бы наши союзники.
Было бы, конечно, интересно услышать мнение ожившего Маркса и Ленина о реальном социалистическом Советском Союзе 1950 года, так ли все получилось, как они представляли? Они лишь теоретически представляли социализм.
Сталин претворил его в жизнь.
Однако, вернувшись к теоретическому и практическому вкладу Сталина в дело развития страны, можно бесспорно сделать вывод – он огромен.
Недавно по местному телевидению показывали дискуссию, посвященную дальнейшей судьбе памятника В.И. Ленина в Соломбале. Сейчас его убрали. Выяснилось, что он находится в действительно аварийном состоянии, требует реставрации. Кроме этого, объективно, было сделано 167 копий этого памятника, и он не представляет художественной ценности. А почему бы не поставить на это место бюст Сталина? Давайте проголосуем.
Михаил Скоморохов, специально для Rusnord
P.S. Редакция КАТЕГОРИЧЕСКИ не разделяет этот взгляд автора.