Без лишних людей. Россия готовится к "коронавирусной" пресс-конференции Путина

Мероприятие будет проводиться в условиях пандемии коронавируса и осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
– Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства, – сказал Песков журналистам. – Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора. Поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в Манеж.
Количество мест, по его словам, будет ограничено.
– Обычно у нас бывает свыше 1000 – 1100, но сейчас, к сожалению, будет 500. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов. У нас будут зарубежные СМИ, через полпредства в федеральных округах мы приглашаем региональные СМИ, – сказал Песков.
В 2020 году пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря. Из-за коронавируса она прошла в режиме видеоконференции - президент вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огареве.