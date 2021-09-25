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Декада приемов "Единой России" в Архангельской области прошла по-ударному

В приемные «Единой России» за время декады приемов поступило 85 тысяч обращений

 Большинство вопросов людей касалось сферы ЖКХ, также заявителей интересовали темы ЖКХ и здравоохранения

 По всей стране было открыто более 22 тысяч площадок, рассказала председатель Комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на ВКС с региональными приемными партии.

Самыми активными стали жители Республики Татарстан, Камчатского, Пермского края, Республики Тыва, Магаданской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областей и Республики Алтай.

«Тема ЖКХ — люди жалуются на работу управляющих компаний, на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ. Нужно посмотреть, в каких регионах найдены наиболее успешные решения, и поделиться ими — в том числе, на федеральном уровне. За время декады удалось решить многие вопросы, которые касаются частных ситуаций, — около 30%», — рассказала она.

Анна Кузнецова добавила, что в рамках декады был использован формат проведения тематических онлайн вебинаров в социальных сетях для людей по наиболее важным темам. По ее словам, это доказало свою эффективность — вебинары посмотрели более 300 тыс. человек. Подобная практика будет продолжена.

Глава комиссии указала, что обращения носили как частный характер, которые касаются адресной помощи, так и системный.

«Один из системных вопросов — жилье для детей-сирот. Было получено несколько сотен вопросов из разных регионов России по этой теме. В ручном режиме в некоторых субъектах РФ удалось решить проблемы — в Башкортостане, Тыве, Владимире, Ульяновске. Но это не выход из ситуации, должно быть системное решение», — указала Анна Кузнецова. Депутат отметила, что при Госдуме под ее руководством создана рабочая группа по выработке предложений по решению этого вопроса. В понедельник состоится обсуждение инициатив.

«Мы целенаправленно и твердо будем добиваться решения этого вопроса», — подчеркнула глава Комиссии.

Практически во всех регионах лидером обращений стала тема ЖКХ. По ее словам, люди жалуются на работу управляющих компаний, на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ и несвоевременную уборку снега и многое другое. В связи с этим Анна Кузнецова попросила региональные и местные общественные приемные держать эти обращения на особом контроле.

Глава Комиссии указала, что в декаду приемов затрагивались и социальные темы.

«Это тот блок, которому мы уделяем особое внимание, так как это в основном он содержит проблемы семей с детьми, которые касаются лекарственного обеспечения детей, своевременных выплат пособий, индексации и использования материнского капитала, расширения мер поддержки многодетных семей, закрепления статуса многодетной семьи.

Мы продолжим системную работу по повышению уровня благополучия семей с детьми. Это также инициатива народной программы партии», — пояснила Анна Кузнецова.

Она обратила внимание на важность решения каждого вопроса и попросила регионы держать на контроле решение каждого из них.

«Если не получается решить вопрос на местном, региональном уровне, необходимо сообщать нам, чтобы вместе найти выход из ситуации и помочь людям», — заключила она.

Напомним, что декада приемов «Единой России» прошла с 1 по 10 декабря по всей стране и была приурочена к 20-летию партии. Каждый день посвятили отдельной тематике. В первый день декады прием провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Он поддержал предложения заявителей о законодательном регулировании служб примирения в школах и создании единого информационного ресурса, посвященного информированию о реабилитации детей. А также дал поручения региональным отделениям «Единой России» по решению ряда вопросов.

«В Архангельской области было открыто 92 площадки,на которых принимали граждан депутаты от «Единой России» всех уровней, в том числе депутаты государственной Думы Елена Вторыгина, Михаил Кисляков, Александр Спиридонов, сенатор Виктор Новожилов, губернатор региона Александр Цыбульский, а также организаторы-партнёры.

Основными темами обращений стали вопросы по ЖКХ, социальному обеспечению, здравоохранению и обеспечению жильем.

Несколько вопросов были решены положительно прямо во время приемов. В основном это оказание материальной помощи, оказание юридической помощи, оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Во время приема Ивана Новикова, председателя комитета по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту  в Архангельском областном Собрании депутатов, заявительнице была вручена Почетная грамота», - комментирует Сергей Эммануилов, руководитель Архангельской региональной общественной приемной.

Общественные приемные Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по ноябрь 2021 года в приемные партии поступило более шести миллионов обращений. На Съезде «Единой России» 4 декабря Дмитрий Медведев подчеркнул, что это внушительная цифра — единороссы не только консультируют людей, но стараются помочь в реальном решении проблем. Партийные приемные продолжили работать и в период пандемии, организуя дистанционные приемы граждан.  

20 декабрь 10:51 | : Политика

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