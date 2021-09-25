Как серпом по бюджету. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Уходящая неделя для народных избранников Архангельска была горячей, сессионной, подводящей своеобразную черту под нелегким (по понятным причинам) 2021-м.
Будет ли полегче 2022-й? Не факт.
Депутаты в последнюю в этом году сессию как серпом по… сердцу урезали некоторые статьи бюджета. Но далеко не самые социально-значимые. Так, уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 1 100 тысяч рублей по реализации ведомственной целевой программы «Социальная политика» муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа „Город Архангельск“».
Под секвестр попали пенсионное обеспечение бывших чиновников из городского муниципалитета и местных органов самоуправления (пенсии не отняли, но урезали доплаты), а также социальная поддержка почетным гражданам города Архангельска. О последних уже писали наши коллеги из ИА «Эхо севера» - мол, люди не бедные, с голода не опухнут.
Подобное секвестирование рядовое население областной столицы явно встретит с пониманием…
Зато увеличены бюджетные ассигнования на молодежь и культуру. Просто отличная замена, за которую депутаты проголосовали единогласно.
В целом о сессионном дне высказался Иван Воронцов (ЕР):
- Сегодня мы приняли поправку и направили чуть более одного миллиона рублей на нужды важных культурных объектов. Так в новой модульной библиотеке им. Е.С. Коковина будет установлена пожарная сигнализация и пополнится книжный фонд. КЦ "Северный" оснастят сигнальной кнопкой и видеонаблюдением. Это социокультурные объекты, которые служат точками притяжения для населения, поэтому они должны быть безопасными и оборудованы по последнему слову техники.
Жалко только, что «чуть более», а не «гораздо больше»… культурная жизнь Архангельска очень нуждается в серьезных финансовых вливаниях.
Еще упомянутый выше депутат Воронцов занимался проблемой освещения сквера в Северном округе. И пришел к неожиданному выводу – причина мрака таится в человеческом факторе (неумелом администрировании. Вот доводы:
- Количество людей в департаменте ДТС не соответствует поставленным задачам. Финансирование и количество объектов растёт ежегодно, а количество сотрудников остаётся таким же. Один человек может вести параллельно множество различных направлений. Из-за большого объёма информации они могут упустить из виду важные моменты и вспомнить о них уже значительно позже. А бывает и так, что проектировщики лишний раз не выезжают на местность, и делают проект сугубо на компьютере. Из-за чего не учитывается ряд моментов, которые проявляются уже в процессе работы – разные высоты, нужна дополнительная земля и т.д.
- Кроме того, подрядчик затянул процесс подготовки документов, что повлияло на процесс проверки документов ДТС и ДМИ, из-за чего сквер до сих пор не зачислен в казну. И, соответственно, подключение к электричеству, и выполнение работ по расчистке от снега затянулось.
Впрочем, есть надежда, что свет в сквере к Новому году все-таки загорится… депутат ситуацию держит на контроле.
Независимый депутат Дмитрий Акишев прогулялся по Архангельску под ручку с послом Канады Элисон ЛеКлер. Его впечатления:
- Это была очень интересная встреча. Я провел небольшую экскурсию и рассказал об истории этого воинского захоронения на Вологодском кладбище Архангельска. Госпожа Посол возложила цветы в память о пяти канадцах, погибших на Русском Севере во время Гражданской войны 1918-1919 годов. Здесь находятся и памятники семи британцам, погибших во время Арктических союзных конвоев 1941-1944 годов. Совсем недавно, 31 августа 2021 года, мы отмечали 80-летний юбилей прихода в Архангельск первого союзного конвоя под кодовым названием "Дервиш" и я с удовольствием подарил госпоже Послу юбилейный буклет "Дервиш-80", который мы выпустили летом этого года.
Теперь будем ездить друг к другу в гости? Время покажет…