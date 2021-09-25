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Депутат от Онеги: "Как мы до такого дожили?!"

Депутат АОСД (фракция ЛДПР) Михаил Завьялов считает, что северянам должны разрешить рыбачить вне платных участков. 

В этом году рыбаки Поморья оказались в непростой ситуации, особенно жители Мезенского района, где не осталось рыболовных участков. А как известно, только на них можно ловить многие породы рыб, в том числе ценные — семгу и горбушу. Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и рыболовству областного Собрания депутатов, депутат из Онеги Михаил Завьялов предложил устранить бюрократические барьеры для рыбаков-любителей. Он рассказывает, какие изменения нужно внести в правила рыболовства и почему это так важно для северян. 

Поморы, для которых рыбная ловля испокон веков являлась традиционным промыслом, столкнулись в этом году с трудностями при получении документов, разрешающих рыболовство. В Мезенском районе не стало арендатора рыболовных участков, и рыбаки не смогли приобрести разрешения и лишились законной возможности ловить рыбу. У меня нет слов, чтобы объяснить, как мы до такого дожили! А законы настолько зарегулировали обычную любительскую рыбалку, что ситуация дошла до абсурда. 

 «Есть река, есть рыба, есть местные жители, которые здесь испокон веков рыбачили, но такой законной возможности теперь у них нет».

Наш комитет направил официальное обращение к главе Росрыболовства и губернатору Архангельской области с предложениями о пересмотре федерального законодательства. В нашем обращении предлагается рассмотреть возможность разрешения любительского рыболовства без определения соответствующих участков. 

18 декабрь 12:19 | : Политика / Скандалы

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