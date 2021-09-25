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Закон о публичной власти по микроскопом архангельских политтехнологов

Законопроект о системе публичной власти в России прошёл второе чтение. В числе важных поправок предусмотрен пункт о наделении главы региона полномочиями вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями Президента РФ в отношении высших должностных лиц субъектов РФ.

Также в законопроект включены действующие положения закона о сложносоставных субъектах («матрешках») в части осуществления ряда полномочий областью за автономные округа, а также перечисления средств в бюджет области вместо бюджета автономного округа. В документе предусмотрен и ряд других новшеств.

Как восприняли новую редакцию закона в регионах?

– Законопроект появился не вдруг. Время пришло сделать взаимоотношения между федеральным центром и регионами более внятными. Это, пожалуй, последняя фаза того процесса централизации власти, начатой в начале нулевых, – комментирует новеллу политолог Игорь Алексеев. – Регионы-«матрешки» – актуальный вопрос для Архангельской области. Насколько мне известно, в ходе обсуждение закона эта часть будет принята в том формате, который устраивает регионы. Все останется по-прежнему. Таким образом, на территории каждого региона продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти.

– Новым законом муниципалитеты теперь будут включены в единую систему публичной власти вместе с федеральными и региональными органами. С одной стороны, инициатива делает власть максимально централизованной. С другой, позволяет устранить противоречия, десятилетиями существовавшие между исполнительной властью и органами местного самоуправления, – считает политический и социальный технолог Ярослав Пронин.

– Усиливается контроль за муниципальным управлением, причем до самого низового уровня – городов и районов. Есть надежда, что это сформирует по-настоящему сильную власть в муниципалитетах, при условии, естественно, необходимого финансирования. Чудес в управлении не бывает, простым переименованием процессов и явлений нужного эффекта в социальном и политическом менеджменте добиться сложно. Потребуется не только реструктуризация всего предмета ведения 131-ФЗ, но и расходы на новое законотворчество на всех уровнях, – полагает политический технолог Вадим Трескин.

– Что касается, встраивания органов местного самоуправления в органы публичной власти, могу только приветствовать этот пункт, если муниципалитетам дадут не только дополнительные полномочия, но и финансы для их реализации, – считает политический технолог Сергей Томилов. 

Предполагается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

17 декабрь 11:21 | : Политика

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