Архангельские волонтеры "Единой России" проводят встречи общественности с врачами

На них обсуждаются проблемы, связанные с вакцинацией от коронавируса
15 декабря состоялось заседание общественного совета Северного округа г. Архангельска. На нем с вопросом о важности проведения вакцинации от коронавирусной инфекции выступил кандидат медицинских наук, главный внештатный инфекционист Архангельской области Владимир Агафонов. В заседании также приняли участие представители «Единой России» — заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Михаил Авалиани и секретарь Архангельского местного отделения партии, депутат Горсовета Иван Воронцов.
Встреча общественников с главным инфекционистом региона была организована по инициативе Единого Волонтёрского центра «Единой России» по Архангельской области. Владимир Агафонов рассказал о том, как появилась новая болезнь, которая превратилась в мировую пандемию. Он отметил, что смертность у больных ковидом в 20 раз выше, чем при гриппе. Главный инфекционист Архангельской области также напомнил, что коронавирусная инфекция коварна ещё и тем, что после неё у 80% переболевших возникает так называемый постковидный синдром — патологическое состояние организма, которое уже признан отдельной болезнью.
И на сегодня прививка — единственная возможность избежать такого печального финала. «Да, статистика сегодня подтверждает, что и привитые люди заболевают ковидом, — рассказал он. — Но вакцинация позволяет протекать болезни в лёгкой форме и избежать летального исхода». Собравшиеся согласились, что на сегодняшний день, чтобы остановить распространение инфекции, вакцинироватьтся необходимо. При этом общественники поделились тем, что трудности возникают при общении с населением потому, что некоторые люди связывают с вакцинанцией смерть своих близких и знакомых, скончавшихся от различных заболеваний. Владимир Агафонов рассказал, что на сегодняшний день нет научной доказательной базы того, что прививка от ковида привела к летальному исходу. «Проведённые исследования этого не подтверждают», — заверил он.
Планируется, что сотрудничество Единого Волонтёрского центра «Единой России» с Владимиром Агафоновым по разъяснению необходимости вакцинации продолжится.