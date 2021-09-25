"Единая Россия": Семья - это святое, на что не жалко денег

Комиссия Генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи на первом заседании 15 декабря определила основные направления своей работы. Это повышение уровня благополучия семей с детьми, развитие инфраструктуры для них и укрепление института семьи в целом. Они отражены в народной программе партии и отвечают на вызовы, стоящие перед страной, отметила глава комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Повышение уровня благополучия семей с детьми — это совершенствование и расширение мер поддержки, льгот, предоставление государственных гарантий, расширение применения материнского капитала, закрепление статуса многодетной семьи. Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот — укрепляла свое благосостояние», — сказала Анна Кузнецова.
Еще одна задача — развитие инфраструктуры для семей с детьми. Речь идет и о создании службы «одного окна», которое позволит семье комфортно решать многие вопросы. «Семья не должна метаться по разным ведомствам и департаментам в поисках нужного решения», — подчеркнула она. Также необходима сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, оказывающих психологическую, юридическую помощь.
Как сообщила первый замминистра труда Ольга Баталина, «Единая Россия» и Минтруда в следующем году запустят пилотный проект по созданию таких центров в регионах. Первыми участниками проекта станут Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Новгород и Тула — там накоплен наиболее успешный опыт сопровождения семей с детьми.
«С июня мы запустим проект и к декабрю сформируем единые рекомендации для регионов. На эти цели будет выделено 30 млн рублей», — сообщила Ольга Баталина.
Третье направление работы партийной комиссии — укрепление престижа института семьи и его статуса в целом. «В России проживает более 30 млн детей, за последние 10 лет — это исторический максимум. Вместе с тем, коэффициент рождаемости снижается. Но, как отметил глава государства, образом будущего России должна стать большая, крепкая семья. Общей задачей станет разработка формулы демографического роста», — подчеркнула Анна Кузнецова.
По ее словам, в первую очередь, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи. Это поможет не только существующим семьям, но и тем, кто находится на этапе планирования ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей установлены не во всех регионах и имеют неоднородный характер, отметила Анна Кузнецова.
Она также напомнила, что по инициативе и при поддержке «Единой России» уже реализуются законы о бесплатном питании для учеников начальных классов, о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплате больничных в размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.
«Безусловно, нужно наращивать меры. Чтобы с рождением каждого ребенка благополучие семьи укреплялось. Например, существует запрос на меры поддержки родителей детей от полутора до трех лет», — добавила глава комиссии.
Инициативы представили и другие члены комиссии. По их мнению, необходимо изменить подход к расчету декретного отпуска и начислению пенсии многодетной матери и предложили продлить его с существующих полутора лет за каждого из четверых детей до трех лет.
Кроме того, члены комиссии вышли с инициативой сформировать программу, которая позволит определить профессиональные потребности женщин с детьми, а также создавать профильные образовательные программы для детей после 9 класса.
Завершая заседание, Анна Кузнецова подчеркнула, что комиссия проанализирует востребованность и доступность уже действующих в стране мер поддержки семей с детьми. Для контроля за реализацией народной программы партии и эффективной работы комиссии будут созданы две дополнительные структуры.
«В первую очередь это ревизионная группа с участием юристов, экспертов, представителей прокуратуры, что позволит сделать исполнение программы точным и ответственным. А также появится наблюдательный совет — он займется контролем за исполнением мероприятий программы. Здесь будут помогать родители, общественная палата и ОНФ», — сказала глава комиссии.
«В Архангельской области уделяется большое внимание поддержке семей с детьми, — говорит Сергей Шувалов, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья». — При поддержке фракции «Единая Россия» многие инициативы находят отражение в региональных законах. В настоящее время в Архангельской области в первом чтении принят бюджет на следующий год.
На поддержку семей с детьми планируется направить 7,5 млрд рублей, что на 900 млн рублей или на 13 % больше по сравнению с 2021 годом. Из них 77 млн рублей будет направлено на расширение категорий получателей регионального материнского капитала. Со следующего года его будут получать семьи, в которых родился, усыновлен или взят на воспитание в приемную семью третий и каждый последующий ребенок. Кроме того, 86 млн рублей впервые запланировано на предоставление набора детских принадлежностей для новорожденных».
Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Анна Кузнецова возглавила комиссию Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основная цель комиссии — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России». В комиссию входят все представители уполномоченных министерств и ведомств, экспертного сообщества, общественных организаций и тех, кто в той или иной части может принимать решения и участвовать в их разработке.