Дмитрий Морев: "У школы №22 появилось свое лицо"

Там как раз заканчивается капремонт. Объект является проблемным, поскольку подрядчик не выполнил весь объем работ в срок по контракту - 1 декабря. Ежедневно контролируют ход работ по капремонту представитель стройконтроля и специалисты администрации города, а глава Архангельска Дмитрий Морев совещания непосредственно в школе проводит трижды в месяц.
Поскольку подрядная организация «Проммонтажстрой» не уложилась в срок по субъективным причинам (из-за нехватки рабочих и недостаточной организации процесса), то в отношении нее будут наложены финансовые санкции. Ранее Дмитрий Морев проводил переговоры с руководством компании-исполнителя, и количество рабочей силы, темпы выполнения были значительно увеличены.
- Сегодня мы осмотрели, что именно выполнил подрядчик за последнюю декаду. Так, завершен ремонт фасада лицевой части здания, остались лишь три небольших участка с торца и со двора. На втором, третьем и четвертом этажах заканчивается финишная отделка помещений – в целом они готовы. Несколько больше усилий потребуется для завершения ремонта первого этажа, но и здесь работы идут активно. Недостаточный объем еще выполнен по спортзалу. В течение января мы будем заниматься приемкой работ - контролировать будем придирчиво. Наша задача добиться качественного завершения работ, чтобы было нестыдно ее открывать, приглашать сюда детей для продолжения учебы, - подвел итог выездного совещания Дмитрий Морев.