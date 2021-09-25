Пока другие говорят...

...депутаты «Партии Дела» претворяют в жизнь предвыборные обещания. Те самые, что одержали сенсационную победу на осенних выборах в Лешуконском р-не Архангельской области.
Сегодня на очередной сессии совета муниципального образования «Лешуконское» депутатами был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав поселения. Устав – это основной документ любого муниципалитета, который определяет, в том числе и способ избрания главы администрации. Группа депутатов «Партии Дела» внесла в проект предложение о возвращении прямых выборов главы вместо проведения конкурсной комиссии из депутатов и чиновников. Эта инициатива стала естественным выходом из затяжного политического кризиса, в котором оказался муниципалитет после того, как была разбита представительная монополия «Единой России».
По результатам двух прошедших конкурсов на замещение должности главы МО «Лешуконское» ни один из кандидатов не набрал необходимого для утверждения количества голосов по причине принципиальности кадрового решения. Так, депутатское объединение с большинством от ЕР отказалось поддержать бывшего главу администрации Новицкого, заслуги которого в развитии родного села по достоинству оценили лешуконцы, что также стало причиной, по которой депутаты «Партии Дела» не смогли поддержать кандидата-единоросса на должность главы.
«Если изменения будут приняты, то совсем скоро своё определяющее слово смогут сказать жители муниципального образования «Лешуконское». Прямые выборы – это наиболее демократичная процедура избрания, при которой политические и личные интересы представителей власти не играют определяющей роли, - считает один из инициаторов внесения поправки о возврате прямых выборов глав, председатель Совета Денис Федоров. – В Архангельской области есть администрации, возглавляемые избранными народом главами. Я считаю, лешуконцы тоже имеют на это право, и не только ко мне, как к депутату, обращались неоднократно с требованиями о возврате прямых выборов глав. Это законное право лешуконцев – самостоятельно и демократично решать, кто возглавит сельскую администрацию».
После принятия решения проект изменений в Устав муниципального образования будет опубликован для общественного обсуждения, благодаря которому лешуконцы смогут выразить своё мнение по каждому из предлагаемых пунктов, а также предложить своё видение главного документа поселения. И только после этого сельские депутаты соберутся для принятия решения об окончательной редакции изменений. Хочется надеяться, что результатом такого обсуждения станет, в первую очередь, учет мнения и интересов лешуконцев в виде самой демократической процедуры выбора главы – прямого волеизъявления граждан.